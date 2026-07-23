Furti di cellulari: ecco come funziona il trucco del biglietto nascosto e cosa consiglia la polizia

Mercoledì 22 luglio 2026 è tornata al centro delle allerte perché colpisce alla porta di casa, spesso ai danni di anziani o persone sole. La trappola è semplice: una richiesta banale, un foglio, una penna, un bicchiere d’acqua. Poi bastano pochi secondi di distrazione.

Il copione, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine tedesche, è sempre molto semplice. Ed è proprio questo a renderlo pericoloso. Una persona suona alla porta, si mostra gentile e chiede un foglietto e una penna per lasciare un messaggio a un vicino, a un automobilista parcheggiato male o a qualcuno che non risponde. Il tono è educato, magari un po’ frettoloso. “Mi serve solo un attimo”, quanto basta per abbassare la guardia.

È lì che scatta il raggiro. Chi ha aperto si sposta verso la cucina, il soggiorno o l’ingresso per cercare carta e penna. Intanto il ladro, o un complice rimasto nelle vicinanze, approfitta della porta lasciata aperta per entrare e prendere quello che trova subito: cellulari, portafogli, contanti, chiavi, gioielli.

Come funziona il “trucco del foglietto” alla porta di casa

La polizia di Berlino aveva già segnalato un caso simile a Mitte: un uomo di 27 anni avrebbe rubato il telefono a una donna distraendola con il cosiddetto Zetteltrick, il trucco del biglietto, mentre un complice controllava la zona. I due, notati dagli agenti del reparto investigativo, erano poi stati fermati.

Una richiesta di foglio e penna alla porta può diventare un trucco per distrarre e rubare in casa.

La scusa può cambiare, il meccanismo no. Al posto del foglietto può arrivare la richiesta di un bicchiere d’acqua, di una telefonata urgente, di indicazioni per un indirizzo o di un messaggio da lasciare a un presunto vicino assente. A volte chi suona dice di sentirsi male. Altre volte parla di un’auto che blocca un passo carrabile. Poche parole, scelte bene.

La trappola funziona perché si appoggia a un gesto normale: dare una mano. Chi apre non pensa a un furto, ma a una piccola cortesia. E invece quei trenta secondi in cui l’ingresso resta senza controllo possono bastare per rovistare su un mobile, prendere un telefono in carica, infilare in tasca una busta con denaro o affacciarsi in una stanza vicina. Il rischio cresce se lo sconosciuto viene fatto entrare “solo un momento”: a quel punto può guardarsi intorno, capire dove sono gli oggetti di valore e guadagnare tempo parlando.

Perché anziani e persone sole sono i bersagli più vulnerabili

Secondo le indicazioni diffuse da diversi presidi di polizia tedeschi, tra cui quelli della Westpfalz e del Mittelhessen, le vittime più esposte sono spesso anziani, persone sole o cittadini con difficoltà motorie e visive. Non perché siano meno prudenti. Il punto è che possono avere meno controllo su quello che succede: la porta aperta, lo sconosciuto davanti, i rumori sulle scale, magari un complice che si muove alle spalle. Tutto insieme. In pochi istanti.

I ladri lo sanno e scelgono situazioni in cui la reazione può essere più lenta: condomìni, ingressi poco illuminati, pianerottoli dove il passaggio di estranei non dà troppo nell’occhio. “La disponibilità delle persone viene sfruttata come copertura”, spiegano in sostanza le forze dell’ordine nelle campagne di prevenzione. Non serve forzare serrature. Non servono attrezzi. Basta ottenere fiducia, anche solo per mezzo minuto.

Il primo consiglio della polizia è chiaro: non far entrare sconosciuti in casa, anche quando la richiesta sembra innocua. Se si vuole aiutare qualcuno, meglio portare foglietto, penna o acqua fino alla soglia, senza lasciare l’ingresso e senza tenere la porta spalancata. “Aiutate pure, ma non lasciate l’entrata aperta e incustodita”, è il senso dell’avviso diffuso dal presidio della Westpfalz.

Gli agenti del Mittelhessen invitano anche a usare sempre il citofono, a guardare bene chi si presenta attraverso lo spioncino o da una finestra, e ad aprire solo con il blocco di sicurezza inserito, quando c’è. Se la persona insiste, si può chiedere di tornare più tardi, magari quando in casa c’è un familiare, un vicino o qualcuno di fiducia. Fermarsi un momento, in questi casi, può fare la differenza.

La regola più pratica resta la più semplice: davanti a una richiesta improvvisa, non perdere mai di vista la porta. Perché il trucco del foglietto non punta sulla forza, ma sulla gentilezza. Ed è proprio lì, in quel gesto spontaneo, che cerca lo spazio per colpire.