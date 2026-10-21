Le funzioni nascoste dell'orologio del tuo iPhone che ti aiutano nel quotidiano

Non parliamo di trucchi complicati, ma di dettagli legati a gesti di tutti i giorni: impostare una sveglia, controllare l’ora dalla schermata Home, usare il telefono sul comodino prima di dormire. A guardarla così, l’app dell’orologio sembra tra le più semplici di iOS: si apre, si mette un allarme, si avvia un timer. Fine. E invece no. Dietro quell’icona familiare ci sono piccole sorprese, scelte grafiche e funzioni pratiche che spesso si scoprono per caso, magari scorrendo troppo in fretta gli orari o appoggiando l’iPhone in orizzontale sul caricatore.

La sveglia che si blocca a 16:39: il dettaglio inspiegato nello scorrimento degli orari

Chi apre l’app Orologio su iPhone, entra in Sveglie e tocca il simbolo “+” per aggiungere un nuovo allarme si trova davanti alla classica rotella con ore e minuti. Tutto normale. Almeno finché non si prova a scorrere a lungo, con una certa decisione. In quel caso, secondo quanto segnalato da diversi utenti e ripreso dalla stampa tech, la lista degli orari può arrivare a un punto preciso: 16:39. Poi sembra fermarsi, quasi avesse trovato un limite nascosto.

La cosa incuriosisce perché, nell’uso normale, l’app non crea problemi. Una sveglia alle 23:00, alle 6:30 o a qualsiasi altro orario si può impostare senza difficoltà. Il blocco riguarda solo lo scorrimento prolungato della lista, non la scelta dell’ora. Apple, finora, non ha dato spiegazioni pubbliche. Online c’è chi tira in ballo il funzionamento delle liste interne di iOS, quelle usate dagli sviluppatori per mostrare elementi da scorrere, ma resta una supposizione tecnica. Una piccola anomalia, certo. Però abbastanza precisa da farsi notare.

Icona animata e lancetta dei secondi: quando l’orologio funziona già dalla schermata Home

C’è poi un dettaglio che molti hanno sotto gli occhi ogni giorno, senza farci più caso: l’icona dell’app Orologio non è una semplice immagine ferma. Sulla schermata Home dell’iPhone mostra l’ora reale, con le lancette aggiornate e una piccola lancetta dei secondi in movimento. Non serve aprire l’app. Basta guardare l’icona, tra Messaggi, Foto e Impostazioni, per sapere che ore sono.

Apple introdusse questa soluzione con iOS 7, quando cambiò buona parte dell’aspetto dell’iPhone con uno stile più pulito e piatto. Da allora l’icona dell’orologio è diventata un piccolo quadrante sempre attivo, discreto ma utile. Con le versioni più recenti del sistema, però, il suo comportamento può variare in base alle impostazioni della batteria. Sugli iPhone aggiornati a iOS 26.1 o versioni successive, in modalità risparmio energetico, la lancetta dei secondi può muoversi a scatti invece che in modo più fluido. L’effetto ricorda quello di un normale orologio al quarzo. Una scelta in linea con l’idea di ridurre le animazioni non necessarie quando bisogna risparmiare batteria.

Cronometro digitale o analogico: il gesto nascosto per cambiare visualizzazione

Anche il cronometro dell’iPhone nasconde una funzione che non salta subito all’occhio. Aprendo l’app Orologio e passando alla scheda Cronometro, la maggior parte degli utenti resta sulla vista digitale, quella con i numeri grandi e i tempi intermedi. È la più comoda per allenamenti, cucina, studio o piccole misurazioni quotidiane. Ma non è l’unica.

Con un semplice swipe laterale sullo schermo si può passare alla visualizzazione analogica del cronometro. Il quadrante cambia volto e mostra il tempo con una grafica più vicina a quella di uno strumento classico, con lancette e riferimenti circolari. Non aggiunge funzioni rivoluzionarie, ma offre un altro modo di leggere il tempo, forse più immediato per chi preferisce un riferimento visivo. È una di quelle opzioni che Apple non mette in vetrina: resta lì, disponibile per chi esplora un po’ l’interfaccia. “L’ho scoperta per sbaglio”, raccontano spesso gli utenti nei forum dedicati a iOS. E ci sta: non c’è un pulsante che la segnali davvero.

StandBy sul comodino: come trasformare l’iPhone in una sveglia smart notturna

La funzione più utile nella vita di tutti i giorni è probabilmente StandBy, pensata per trasformare l’iPhone in una piccola sveglia smart da comodino. Per attivarla bisogna andare in Impostazioni > StandBy, collegare il telefono a un caricatore e metterlo in orizzontale, meglio se su un supporto stabile. A quel punto il blocco schermo cambia aspetto e diventa un display leggibile anche da lontano, con orologio grande, widget e informazioni essenziali.

La modalità può mostrare una sveglia digitale o analogica, il meteo, il calendario, lo stato della batteria o una selezione di foto. In camera da letto ha un vantaggio concreto: quando l’ambiente è buio, lo schermo può passare a tonalità rosse e più morbide, meno fastidiose durante la notte. Sugli iPhone con display Always-On, come i modelli Pro più recenti a partire da iPhone 14 Pro, l’orario può restare visibile con luminosità ridotta. Sui modelli senza schermo sempre attivo, invece, il display tende a spegnersi per risparmiare energia e si riattiva con un tocco o con un piccolo movimento del comodino. Non sostituisce per forza una sveglia tradizionale, ma rende l’iPhone sul comodino molto più pratico di quanto sembri.