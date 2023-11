FUNKO POP Harry Potter SUPER SIZED DA 10cm: 40€ di sconto BLACK FRIDAY!

Il Black Friday è finalmente qui, e con esso una settimana di offerte straordinarie su Amazon, dal 17 al 27 novembre. Tra i tesori da scoprire, spicca il Funko POP! Harry Potter, ora disponibile a soli 67,49€, con un fantastico 37% di sconto!

Per tutti i fan di Harry Potter, è un’occasione imperdibile per aggiungere un tocco di magia alla propria collezione.

Figura alta ben 10 centimetri!

Questo Funko POP! rappresenta fedelmente Harry Potter, il personaggio iconico che ha incantato generazioni. La figura, alta circa 10 cm, presenta dettagli meticolosi e un design autentico, che cattura perfettamente l’essenza del giovane mago. Dalla celebre cicatrice a forma di fulmine sulla fronte alle classiche lenti rotonde degli occhialini, ogni elemento è stato curato con la massima attenzione.

Realizzato in vinile di alta qualità, questo Funko POP! è resistente e durevole, garantendo una lunga vita nella tua collezione. Inoltre, è perfetto per essere esposto grazie alla sua base stabile, che permette di posizionarlo ovunque, dalla scrivania alla mensola. Che tu sia un collezionista appassionato o un nuovo fan dell’universo di Harry Potter, questo Funko POP! è un must-have che non può mancare nella tua raccolta.

Inoltre, il Funko POP! Harry Potter è un’idea regalo ideale per gli appassionati di tutte le età. Con il suo prezzo ridotto per il Black Friday, è il momento perfetto per sorprendere un amico o un familiare con questo piccolo pezzo di magia.

Non aspettare che la magia svanisca!

Approfitta di questa offerta limitata e porta a casa il Funko POP! Harry Potter a un prezzo eccezionale. Ricorda, l’offerta è valida solo fino al 27 novembre su Amazon. Aggiungi un po’ di incantesimo alla tua collezione oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.