Full HD o 4K? Quello che devi ricercare per la tua tv è la dicitura ULTRAWIDE

Nel 2026 indicano formati panoramici pensati soprattutto per gaming, produttività e postazioni professionali. Il punto di partenza è il solito: andare oltre il classico 16:9. A fare la differenza è il rapporto d’aspetto, cioè il rapporto tra larghezza e altezza dello schermo.

Con UltraWide — in francese si trova anche Ultra-large — si indica un formato con rapporto d’aspetto superiore a 2. In parole semplici, uno schermo più largo dei comuni 16:9 usati da tv, notebook e molti monitor da ufficio. È una famiglia di formati widescreen più ampia, nata per dare più spazio in orizzontale senza far crescere troppo l’altezza del pannello.

La differenza si nota subito. Un monitor UltraWide permette di tenere affiancate finestre, timeline video, pannelli di controllo o documenti con meno sovrapposizioni. È anche per questo che molti produttori hanno puntato su modelli pensati per il multitasking e per il gioco su PC. Attenzione, però: UltraWide non vuol dire una sola risoluzione. È una categoria.

Le risoluzioni principali: UWFHD, UWQHD, UWUHD e 5K UltraWide

Tra le sigle più diffuse c’è l’Ultrawide 1080p, chiamato anche UWFHD (UltraWide Full High Definition): risoluzione 2560 × 1080 e formato 64:27. È, di fatto, un Full HD più largo. Una scelta spesso adatta a configurazioni meno pesanti per la scheda grafica, ma comunque orientate a un campo visivo più ampio.

Confronto visivo tra un monitor 16:9 e un ultrawide curvo su una scrivania, per spiegare i formati panoramici.

Un passo sopra troviamo l’Ultrawide 1440p, o UWQHD (UltraWide Quad High Definition), con 3440 × 1440 pixel e rapporto 43:18. È uno dei formati più riconoscibili tra i monitor da scrivania: definito abbastanza per il lavoro quotidiano, comodo con i software di editing e adatto anche al gaming, se il PC ha una scheda grafica all’altezza. Più in alto c’è l’UWUHD, cioè UltraWide Ultra High Definition, con risoluzione 5040 × 2160 in formato panoramico 21:9.

Poi c’è lo schermo ultrawide 5K, che arriva a 5120 × 2160 pixel con rapporto d’aspetto 64:27. In questo caso il “5K” riguarda la larghezza dell’immagine, oltre i cinquemila pixel, mentre l’altezza resta sui 2160 pixel tipici dell’area Ultra HD. Per chi lavora con video, grafica o molte app aperte insieme, quello spazio laterale in più può cambiare parecchio il modo di gestire la scrivania digitale.

Quando lo schermo diventa SuperWide: oltre il rapporto 3:1

Quando il rapporto d’aspetto supera 3:1, si cambia nome: si parla di SuperWide, scritto anche Super-wide, oppure di Super UltraWide nelle comunicazioni commerciali dei produttori. Qui lo schermo non è solo più largo del normale. Entra in una fascia ancora più estesa, pensata spesso per sostituire due monitor con un solo pannello continuo.

Il salto non è solo una questione di sigle. Un display SuperWide prende molto spazio sulla scrivania, richiede una distanza di visione adeguata e, nei modelli curvi, cerca di rendere più naturale la visione dei bordi laterali. È una soluzione che interessa simulatori di guida, postazioni finanziarie, piccole regie e ambienti in cui avere molte informazioni visibili insieme conta più della compattezza. In questi casi il formato non è un dettaglio: diventa parte del modo di lavorare.

Il caso 32:9: due 16:9 affiancati in un solo monitor

Il formato più noto tra i SuperWide è il 32:9, spesso indicato con il prefisso Dual perché corrisponde, di fatto, a due schermi 16:9 affiancati. Non è solo un modo di dire: il rapporto 32:9 nasce proprio raddoppiando la larghezza di un pannello 16:9 e mantenendo la stessa altezza. Da qui arrivano anche le sigle che si leggono nelle schede tecniche.

Il Superwide 1080p, o DFHD (Dual Full High Definition), offre una risoluzione di 3840 × 1080 pixel: equivale a due monitor Full HD da 1920 × 1080 messi uno accanto all’altro. Il DQHD (Dual Quad High Definition) sale a 5120 × 1440 pixel, con la stessa logica di due pannelli QHD affiancati. Ancora più in alto c’è il DUHD (Dual Ultra High Definition), con 7680 × 2160 pixel, pari a due aree Ultra HD in orizzontale.

La scelta tra UltraWide e SuperWide, quindi, dipende meno dal nome commerciale e più da ciò che serve davvero: spazio disponibile, risoluzione, scheda grafica e uso quotidiano. Per navigare, scrivere o lavorare con due finestre affiancate può bastare un UWQHD. Per sostituire due monitor separati, invece, il 32:9 resta il riferimento più diretto. Una distinzione semplice, ma spesso decisiva quando si legge una scheda tecnica.