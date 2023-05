Fujifilm Instax Mini 11: super sconto per immortalare la tua vita!

Amante della fotografia? Se adori l’emozione di avere le tue foto stampate all’istante, non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: la fotocamera instantanea Fujifilm Instax Mini 11 è disponibile a soli 69,99€, con un fantastico sconto del 22%! Affrettati, perché un’offerta del genere non capita tutti i giorni e potrebbe esaurirsi in fretta!

La Fujifilm Instax Mini 11 è l’evoluzione della celebre serie Instax Mini e offre una serie di miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Il design compatto e moderno la rende facile da trasportare e utilizzare in ogni situazione. La fotocamera è dotata di un obiettivo ad alta qualità da 60mm con una messa a fuoco minima di 30 cm, permettendoti di catturare i tuoi soggetti in modo nitido e preciso.

Una delle principali novità di questo modello è la funzione di esposizione automatica, che regola automaticamente l’apertura e la velocità dell’otturatore in base alle condizioni di luce, garantendo foto ben illuminate e dai colori vivaci. Grazie al nuovo “Selfie Mode”, potrai scattare facilmente autoritratti e close-up senza l’ausilio di accessori aggiuntivi, grazie alla messa a fuoco che si adatta alla distanza ravvicinata.

La Fujifilm Instax Mini 11 utilizza la pellicola Instax Mini, disponibile in una vasta gamma di colori e design, per creare fotografie istantanee dal formato tascabile (62 x 46 mm). La fotocamera è alimentata da due batterie alcaline AA, che garantiscono fino a 100 scatti per set di batterie, permettendoti di immortalare ogni momento senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

La Fujifilm Instax Mini 11 rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia e divertimento, permettendoti di catturare e stampare i tuoi momenti speciali in modo semplice e veloce.

