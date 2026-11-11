Sognavo la friggitrice verticale di Ninja, ho trovato l'alternativa perfetta da LIDL da 2470 W

È un elettrodomestico pensato per chi vuole preparare due piatti insieme, usare meno olio e risparmiare spazio sul piano della cucina. Sul sito Lidl è indicata come friggitrice ad aria calda digitale a doppia zona verticale.

La particolarità è chiara: i due cestelli non sono affiancati, ma uno sopra l’altro. Una scelta meno comune, che può fare comodo nelle cucine strette o dove il piano è già occupato da macchina del caffè, robot, tostapane e altri piccoli apparecchi.

Doppia zona verticale: come funzionano i due cestelli indipendenti

Il segno distintivo della Silvercrest friggitrice ad aria verticale a doppio cestello sono i due cestelli indipendenti, ognuno con comandi separati. In pratica si possono impostare tempi e cotture diverse: patate da una parte e verdure dall’altra, oppure pollo e contorno senza dover fare due turni.

Friggitrice ad aria verticale a doppio cestello su un piano cucina, con un cassetto aperto e verdure in cottura.

La forma verticale cambia anche il rapporto con lo spazio. Questo modello non si allarga sul piano come molte friggitrici a doppia zona, ma si sviluppa in altezza. Può essere una soluzione utile in una cucina lineare o in un angolo cottura, dove ogni centimetro laterale conta. Va però valutato bene dove metterla, soprattutto se sopra ci sono pensili bassi: l’accesso ai cestelli deve restare comodo.

I comandi passano da un display LED con pulsanti e manopola, secondo la scheda prodotto Lidl. Una soluzione semplice e abbastanza intuitiva: i pulsanti servono per le funzioni principali, la manopola per regolare temperatura e durata. Chi ha già usato una friggitrice ad aria non dovrebbe avere difficoltà. Si seleziona, si regola, si avvia.

Temperatura, programmi e potenza: cosa guardare prima dell’acquisto

La friggitrice ad aria Silvercrest lavora tra 40 e 240 °C. È un intervallo ampio, che permette sia cotture più delicate sia preparazioni che richiedono temperature alte, come surgelati o ricette da rendere più asciutte e dorate. La parte bassa può servire per riscaldare, mantenere tiepido o trattare ingredienti più sensibili; quella alta, invece, torna utile quando si cerca una cottura più rapida.

Il modello offre 7 programmi preimpostati, pensati per rendere più semplice l’uso di tutti i giorni. Nella scheda sintetica online Lidl non indica l’elenco completo. Di solito, su apparecchi di questo tipo, i programmi riguardano alimenti comuni come patatine, carne, pesce, verdure o prodotti surgelati. Meglio però controllare il manuale o la confezione, se disponibile, prima di dare per certa una funzione precisa.

La potenza dichiarata è di 2470 W. È un dato da non ignorare, soprattutto in casa. Non significa che l’apparecchio consumi sempre al massimo, ma in alcune fasi di riscaldamento l’assorbimento può salire. Se in cucina sono accesi anche forno, lavastoviglie o bollitore, conviene fare un po’ di attenzione. È uno di quei dettagli che ci si ricorda, di solito, quando scatta il contatore.

Ingombri in cucina: cosa significano davvero 30 x 38 x 47 cm

Le misure indicate da Lidl per la Silvercrest friggitrice ad aria verticale sono 30 x 38 x 47 cm. Il dato va letto bene: i 30 centimetri di larghezza la rendono meno ingombrante, di lato, rispetto a diversi modelli a doppio cestello orizzontale. I 47 centimetri di altezza, però, possono fare la differenza quando si sceglie dove sistemarla.

Prima di comprarla, meglio misurare lo spazio disponibile. Non solo il piano d’appoggio, ma anche l’area sopra l’apparecchio. Le friggitrici ad aria, durante l’uso, devono far uscire calore e vapore: tenerle troppo incassate, o attaccate a pareti e pensili, non è l’ideale. Anche sul retro serve di norma un po’ di margine.

Il formato verticale può piacere a chi non vuole occupare mezza cucina. Ma non è detto che vada bene per tutti. Chi cucina spesso grandi quantità in un unico cestello potrebbe preferire un modello più largo e capiente. Chi invece prepara due porzioni diverse, o pasti separati per adulti e bambini, può trovare più pratica la doppia zona. Come spesso accade, conta più l’uso quotidiano che la scheda tecnica.

Prezzo, garanzia e disponibilità: cosa sapere per comprarla da Lidl

Il prezzo indicato per la Silvercrest friggitrice ad aria verticale a doppio cestello è di 89 euro, come riportato nella pagina prodotto di Lidl Italia. È una cifra interessante per un modello a doppia zona, soprattutto considerando i comandi digitali, i programmi preimpostati e i due cestelli regolabili separatamente. Il confronto, però, andrebbe fatto anche su capacità effettiva, accessori inclusi e qualità dei materiali: informazioni che nella scheda sintetica non risultano tutte indicate.

Per l’acquisto conviene controllare la disponibilità Lidl sul sito o attraverso i canali ufficiali dell’insegna. Questi prodotti possono essere legati a offerte temporanee o a scorte limitate. A volte si trovano online, altre nei punti vendita, e la disponibilità può cambiare da zona a zona. Prima di andare in negozio, meglio verificare anche il punto vendita più vicino con la funzione di ricerca.

Quanto alla tutela, Lidl richiama nella propria area informativa la garanzia legale e convenzionale. Per conoscere durata, assistenza e condizioni applicate al singolo prodotto, però, bisogna fare riferimento ai documenti di vendita e alla scheda completa. È un passaggio poco entusiasmante, ma utile: scontrino, manuale e condizioni di garanzia vanno conservati, soprattutto per un elettrodomestico destinato a un uso frequente.

Per chi cerca una friggitrice ad aria doppio cestello economica, il modello Silvercrest è una proposta da valutare partendo da tre domande molto concrete: quanto spazio ho, quanto cucino e quanto mi serve davvero la doppia zona.