Friggitrice ad aria Xiaomi in doppio sconto eBay: cucina per tutta la famiglia

Xiaomi riesce a proporre degli elettrodomestici affidabili e di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, la sua friggitrice ad aria viene scontata due volte su eBay: 41% + 5€ con il codice PSPRSETT24 per un costo finale d’acquisto di 89,99€.

Friggitrice ad aria Xiaomi da 6.5L per tutta la famiglia

La friggitrice ad aria Xiaomi offre una grande capacità di 6,5 litri, ideale per preparare pasti per amici e familiari, come ad esempio arrostire un pollo intero senza difficoltà. Grazie alla cottura uniforme a convezione 360°, i cibi vengono cotti in modo omogeneo senza necessità di girarli, mentre il nuovo condotto dell’aria circolare ottimizza la circolazione del calore.

Una delle caratteristiche più interessanti è la funzione di sgrassatura ad alta temperatura, che permette di ottenere piatti sani e a basso contenuto di grassi, riducendo il grasso e l’olio in eccesso fino al 196%. Inoltre, la friggitrice mantiene automaticamente i piatti caldi per 30 minuti dopo la cottura, garantendo che il cibo resti croccante e morbido.

Il controllo intelligente della temperatura monitora con precisione il calore durante la cottura, evitando bruciature o cotture incomplete. Con una temperatura che varia da 40 °C per lo scongelamento a 220 °C per arrosti e fritture, questa friggitrice si dimostra versatile.

Con un display LCD intuitivo, la selezione delle modalità di cottura è semplificata, grazie alle 12 modalità preimpostate che consentono di cucinare con un solo tocco. Infine, la pulizia è un gioco da ragazzi grazie al rivestimento antiaderente in PTFE a base d’acqua, resistente e facile da mantenere.

Su eBay, oggi, la friggitrice ad aria Xiaomi viene doppiamente scontata: 41% + 5€ con il codice PSPRSETT24 per un prezzo finale d’acquisto di 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.