Friggitrice ad aria, solo così eviti veramente gli incidenti inaspettati

La friggitrice ad aria sembra uno degli elettrodomestici più semplici da usare, ma proprio questa facilità può far dimenticare alcune regole che incidono davvero sulla sicurezza.

Tra grasso, temperature elevate e flussi d’aria molto caldi, bastano poche abitudini sbagliate per aumentare il rischio di fumo, cattivi odori, rivestimenti rovinati o piccoli incidenti. La buona notizia è che prevenire quasi tutto richiede pochi minuti.

Pulizia e spazio libero: le due regole da non saltare

Dopo ogni utilizzo, la prima cosa da fare è lasciare raffreddare l’apparecchio, staccare la spina e pulire cestello e piastra. Ninja, nelle istruzioni dei suoi modelli, raccomanda una pulizia accurata dopo ogni uso; anche Philips avverte di non usare materiali abrasivi o utensili metallici che possano danneggiare il rivestimento antiaderente. Grasso e residui lasciati all’interno diventano più difficili da rimuovere e possono produrre odori o fumo alla cottura successiva.

Va pulita anche la parte interna accessibile, seguendo sempre il manuale del modello. Il corpo principale non va immerso nell’acqua: di norma si passa con un panno leggermente umido. Prima di rimettere cestello e accessori al loro posto devono essere ben asciutti. Una friggitrice pulita non è soltanto più gradevole da usare: riduce l’accumulo di grasso vicino alle zone che raggiungono temperature elevate.

Conta poi dove viene appoggiata. Philips indica, per alcuni modelli, di lasciare almeno 10 centimetri liberi dietro, ai lati e sopra e di non coprire le aperture di ingresso e uscita dell’aria. Meglio quindi evitare nicchie strette, tende, carta, strofinacci e oggetti appoggiati sopra durante il funzionamento. L’aria calda deve poter uscire senza ostacoli.

Cestello, accessori e carta alluminio: attenzione alle scorciatoie

Riempire troppo il cestello non fa necessariamente “sforzare il motore”, ma può impedire all’aria calda di circolare correttamente. Il risultato sono cotture meno uniformi, tempi più lunghi e alimenti che richiedono continui interventi. È meglio rispettare il livello massimo previsto e, quando serve, preparare due porzioni invece di comprimere tutto nel cestello.

Anche sugli accessori non esiste una regola valida per ogni apparecchio. Silicone e utensili non metallici sono generalmente utili per evitare graffi, mentre stampi e contenitori devono essere resistenti alle temperature previste e compatibili con le dimensioni del cestello. Se un accessorio blocca completamente il flusso d’aria, il principio stesso della friggitrice ad aria viene compromesso.

Particolare attenzione merita la carta alluminio. Non va considerata automaticamente sicura in qualsiasi friggitrice: alcuni produttori la consentono in determinate condizioni, altri la vietano. La scelta corretta è quindi controllare il manuale. Quando ammessa, non deve volare libera verso la resistenza né ostruire le aperture necessarie alla circolazione.

Olio, presa elettrica e conservazione: gli errori più rischiosi

Una friggitrice ad aria non è una friggitrice tradizionale. Philips specifica espressamente di non riempire il recipiente con olio, perché può creare un rischio d’incendio. Piccole quantità applicate agli alimenti sono un’altra cosa, ma versare olio nel fondo come se fosse una vasca di frittura è un comportamento da evitare.

Prima di accenderla conviene controllare anche cavo e spina. Se sono danneggiati, surriscaldati o presentano parti deteriorate, l’apparecchio non dovrebbe essere utilizzato. Durante la cottura è meglio evitare prolunghe improvvisate e lasciare la friggitrice su una superficie stabile e resistente al calore, senza spostarla mentre è calda.

Se rimane inutilizzata per settimane, va riposta soltanto quando è pulita e completamente asciutta, con il cavo sistemato senza pieghe forzate. Prima del nuovo utilizzo basta controllare cestello, aperture di ventilazione e collegamento elettrico. La vera prevenzione non richiede procedure complicate: pulizia, ventilazione e rispetto del manuale sono le tre abitudini che evitano la maggior parte degli errori.