Friggitrice ad aria Proscenic 10-IN-1 mai vista ad un prezzo COSI' BASSO!

Oggi la Friggitrice ad aria è diventato un vero e proprio must-have in cucina, in quanto permette di preparare piatti deliziosi senza l'utilizzo di olio e quindi in maniera super salutare.

Friggitrice ad aria Proscenic T20: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Proscenic T20 è l’elemento indispensabile in cucina, soprattutto per chi ama preparare piatti salutari e gustosi allo stesso tempo.

Ha una potenza da 1500W e una capacità da 3,5 litri, quindi permette di preparare pietanze di ogni tipo per tutta la famiglia o per una cena tra amici. La circolazione uniforme dell’aria calda all’interno del dispositivo offre una cottura dei cibi ottimale senza l’utilizzo di olio. In questo modo le pietanze risulteranno croccanti ma senza la presenza di grassi aggiunti.

Quest modello si aziona facilmente con i pulsanti a sfioramento, e il display digitale a LED inclinato di 45 gradi consente di avere una visione completa dei progressi di cottura in qualsiasi momento. Inoltre, grazie a 12 preselezioni one-touch, è possibile scegliere tra i piatti più popolari così da rendere l’utilizzo facilissimo anche ai meno esperti.

Oltre a friggere, la Proscenica T20 si caratterizza per altre 9 funzionalità utilissime in cucina: con lo stesso dispositivo potrai grigliare, cuocere al forno, arrostire, riscaldare, tostare e scongelare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.