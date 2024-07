Friggitrice ad aria Philips dalle 13 funzioni in 1: cibi sani e saporiti al 49% di sconto

La friggitrice ad aria Philips rappresenta un’eccellente scelta per chi cerca un modo più sano di cucinare senza rinunciare al gusto. Dotata di un recipiente da 4,1 litri e di un cestello da 0,8 kg, questa friggitrice consente di preparare una vasta gamma di piatti, dal pollo alle patatine, fino alle verdure grigliate e ai dolci.

Grazie ai 7 programmi di cottura preimpostati e al display touch, è facile selezionare e personalizzare le opzioni di cottura. Utilizzando la tecnologia Rapid Air con design a “stella marina”, la friggitrice Philips assicura una circolazione ottimale dell’aria calda, garantendo cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno.

Questo metodo di cottura permette di ridurre fino al 90% di grassi rispetto alle friggitrici tradizionali, mantenendo comunque il sapore autentico dei piatti. Per una maggiore ispirazione culinaria, l’app HomeID offre una vasta selezione di ricette sane e personalizzate, facilmente accessibili e con istruzioni dettagliate passo dopo passo.

Inoltre, la friggitrice ad aria Philips è progettata per facilitare la pulizia, con componenti rimovibili che possono essere lavati in lavastoviglie, rendendo l’intero processo di manutenzione rapido e senza sforzo. Con la sua versatilità e praticità, rappresenta un essenziale alleato in cucina per chi desidera un’alimentazione equilibrata senza compromessi sul gusto.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Philips viene messa in maxi sconto del 49% per un prezzo finale e totale di 89€.