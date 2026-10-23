Friggitrice ad aria in stile Ninja in sconto da Action: a breve sarà introvabile

Il prodotto, segnalato da Xataka Smart Home, entra in una categoria sempre più affollata: quella delle airfryer con contenitori trasparenti, utili per tenere d’occhio la cottura senza aprire il cestello. Una comodità concreta per patate, verdure, pollo o piccole porzioni da riscaldare al volo.

La catena Action vende la friggitrice ad aria Tristar a 59,88 euro, contro un prezzo precedente indicato a 69,96 euro. Lo sconto è di poco più di dieci euro, ma basta a renderla una delle proposte più abbordabili tra i modelli con recipiente in vetro, dove i prezzi salgono in fretta. Il confronto più immediato è con la Ninja CRISPi, a cui questo apparecchio guarda per idea e materiali: anche in promozione, di solito, resta difficilmente sotto i 100-120 euro.

Nel confronto riportato dalla testata spagnola, su Amazon si trova anche una Create Air Fryer Studio Crystal da 4,2 litri a 90,95 euro, prezzo comunque variabile in base alle offerte. La Tristar proposta da Action resta quindi più economica, anche se con una dotazione diversa e con la solita incognita della disponibilità nei negozi. Come spesso accade con le promozioni della catena, in alcuni punti vendita potrebbe finire già nei primi giorni.

Due contenitori in vetro borosilicato: capacità reale, praticità e qualche limite

Il punto forte della airfryer Tristar sono i due contenitori in vetro borosilicato: uno da 4,2 litri e uno più piccolo da 2,2 litri. La capacità complessiva dichiarata è di 6,4 litri, ma attenzione: non è un unico vano grande. Lo spazio è diviso. In pratica, il recipiente principale può bastare per molte preparazioni di tutti i giorni, ma potrebbe essere poco comodo se si vuole cuocere un pollo intero o tagli di carne più ingombranti.

Una friggitrice ad aria con recipiente in vetro esposta in corsia, mentre un cliente ne prova il contenitore trasparente.

Il vetro borosilicato porta con sé alcuni vantaggi evidenti. Regge bene gli sbalzi di temperatura, non trattiene gli odori e permette di servire il cibo direttamente a tavola, senza passarlo in un altro piatto. Può tornare utile anche per conservare gli avanzi in frigorifero. «Vedere la cottura senza aprire il cestello cambia il modo di usare la friggitrice», scrivono spesso gli utenti nelle recensioni di prodotti simili. Il rovescio della medaglia è il peso: rispetto ai cestelli in metallo o plastica, i contenitori in vetro vanno maneggiati con più attenzione.

Potenza, programmi e controlli: cosa si può cucinare con la Tristar

La Tristar in offerta da Action ha una potenza di 1.500 watt, un valore nella media per molte friggitrici ad aria domestiche di fascia media. Il funzionamento è quello ormai conosciuto: aria calda in movimento, poco olio e tempi più brevi rispetto al forno tradizionale. Il risultato, però, dipende sempre da cosa si cucina, da quanta roba si inserisce e da come viene distribuita nel contenitore.

Sul frontale c’è un display LCD con comandi touch. Da lì si può impostare la temperatura tra 40 e 200 gradi. La macchina offre anche cinque programmi automatici, pensati per rendere più semplici le cotture più comuni e dorare gli alimenti senza dover scegliere ogni volta temperatura e tempi. Patatine, verdure, bocconcini di pollo e piatti già pronti sono il suo terreno naturale. Per le preparazioni più delicate, invece, conviene controllare spesso la cottura, soprattutto all’inizio. E qui il vetro fa comodo.

Pro e contro prima dell’acquisto: visibilità, pulizia e rischio rottura

Il primo vantaggio della friggitrice ad aria in vetro Tristar è la visibilità durante la cottura. Non serve aprire il cassetto per capire se le patate stanno dorando o se una pietanza si sta asciugando troppo. Sembra un dettaglio, ma nell’uso quotidiano evita continue interruzioni e dispersioni di calore. Il vetro è inoltre dichiarato privo di BPA, non trattiene grassi e odori come alcune plastiche e i contenitori sono indicati come lavabili in lavastoviglie.

Prima dell’acquisto, però, qualche limite va messo in conto. Il vetro borosilicato è resistente, ma non indistruttibile: una caduta o un colpo secco possono danneggiarlo. Anche il peso può farsi sentire, soprattutto quando il recipiente è caldo e pieno. La capacità totale di 6,4 litri, poi, non va letta come un grande cestello unico, perché il contenitore principale è da 4,2 litri.

Per una coppia o una famiglia piccola può essere sufficiente; per chi cucina spesso grandi quantità, forse meno. A 59,88 euro, in ogni caso, l’offerta di Action resta interessante per chi vuole provare una airfryer trasparente senza avvicinarsi ai prezzi della Ninja CRISPi.