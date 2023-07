Friggitrice ad aria da 15 LITRI ad un prezzo MAI VISTO: offerta IN SCADENZA

Rivoluziona la tua cucina con questo elettrodomestico che ti permetterà di preparare i tuoi piatti preferiti in modo sano e gustoso! Parliamo della Friggitrice ad aria da 15L Involly, oggi in vendita su Amazon a soli 132,99€ con uno sconto del 34% rispetto al prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Friggitrice ad aria da 15L Involly: tutte le funzionalità

Con la Friggitrice ad aria da 15L Involly puoi preparare i tuoi piatti preferiti con meno olio rispetto alla cottura tradizionale, mantenendo intatti i sapori e la croccantezza dei tuoi alimenti.

Con una potenza di 1600W e una struttura tripla, questa friggitrice è in grado di cuocere velocemente i tuoi alimenti, garantendo un risultato croccante e saporito.

La friggitrice ad aria Involly dispone di 18 funzioni in 1, tra cui la cottura di patatine fritte, carne, pesce, verdure, pizza e tanto altro ancora. Inoltre, è dotata di 4 accessori e 26 ricette per aiutarti nella preparazione dei tuoi piatti preferiti.

Con una capienza di 15 litri, la friggitrice Involly è perfetta per cucinare grandi quantità di alimenti per tutta la famiglia. Inoltre, la sua struttura in acciaio inox la rende resistente e facile da pulire.

Grazie alla sua versatilità e facilità d'uso, questo gioiellino per la cucina è perfetto per chiunque voglia cucinare in modo sano e gustoso senza rinunciare ai sapori e alla croccantezza dei propri piatti.

Non perdere l’occasione di portare a casa la friggitrice ad aria da 15L Involly in offerta su Amazon a soli 132,99€ con il 34% di sconto. Ordina subito e inizia a gustare i tuoi piatti preferiti in modo sano e gustoso!

