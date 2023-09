Friggitrice ad aria con doppio cestello: COUPON DI 40€ immediato per te

Sei stanco di aspettare che il tuo forno si riscaldi? Vuoi una soluzione più veloce e salutare per friggere, arrostire e cuocere i tuoi cibi preferiti? La Friggitrice ad Aria a Doppio Cestello è ciò che fa per te! E ora, grazie ad una offerta imperdibile su Amazon, puoi averla a soli 129,99€, con uno sconto del 6% sul prezzo originale e un ulteriore coupon di sconto del 40%.

Ecco le specifiche tecniche principali della Friggitrice ad Aria Ultenic K20:

Doppia Zona e Cottura Simultanea : Questa friggitrice offre la possibilità di cucinare due tipi di cibo contemporaneamente in due cestelli separati, ottimizzando il tempo e garantendo una cottura uniforme.

: Questa friggitrice offre la possibilità di cucinare due tipi di cibo contemporaneamente in due cestelli separati, ottimizzando il tempo e garantendo una cottura uniforme. 2850W di Potenza : Con una potenza di 2850W, la friggitrice assicura una cottura rapida e efficiente dei tuoi cibi preferiti.

: Con una potenza di 2850W, la friggitrice assicura una cottura rapida e efficiente dei tuoi cibi preferiti. 7,6L di Grande Capacità: La capacità totale di 7,6 litri permette di preparare pasti per tutta la famiglia o per gli ospiti in una sola volta.

Ricette Online : Ultenic offre una serie di ricette online per aiutarti a sfruttare al meglio la tua friggitrice.

: Ultenic offre una serie di ricette online per aiutarti a sfruttare al meglio la tua friggitrice. Senza BPA o PFOA : La sicurezza viene prima di tutto. Questa friggitrice è realizzata senza l’uso di BPA o PFOA, garantendo cibi sani e sicuri.

: La sicurezza viene prima di tutto. Questa friggitrice è realizzata senza l’uso di BPA o PFOA, garantendo cibi sani e sicuri. Display Touch a LED : Un display touch intuitivo e facile da usare per impostare e monitorare la cottura.

: Un display touch intuitivo e facile da usare per impostare e monitorare la cottura. Preriscaldamento: La funzione di preriscaldamento garantisce che la friggitrice raggiunga la temperatura desiderata prima di iniziare la cottura, per risultati ottimali.

Questa friggitrice non è solo un semplice elettrodomestico, ma un vero e proprio alleato in cucina. Con la sua doppia zona di cottura, puoi preparare due piatti diversi contemporaneamente, risparmiando tempo e energia. La sua potenza di 2850W e la capacità di 7,6 litri la rendono perfetta per ogni esigenza, dalle cene intime ai pranzi di famiglia.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta. La Friggitrice ad Aria a Doppio Cestello è l’aggiunta perfetta per la tua cucina, combinando efficienza, velocità e salute. Clicca ora e aggiungila al tuo carrello su Amazon prima che l’offerta scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.