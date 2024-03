Friggitrice ad aria Ariete mini, perfetta per piccole cucine, ad un PREZZO FOLLE

Ariete è una delle aziende più rilevanti nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, la sua friggitrice ad aria mini, di piccole dimensioni e adatta a piccole cucine, viene scontata del 31% e viene venduta a 44,90€.

Maxi sconto attivo e applicato: friggitrice ad aria ariete ad un prezzo super

Con la Friggitrice ad aria Ariete Mini, goditi il gusto delizioso dei tuoi piatti preferiti senza il peso dei grassi aggiunti. Grazie alla cottura ad aria calda, puoi preparare fritti croccanti con soli un cucchiaio d’olio, riducendo significativamente l’apporto di grassi nella tua dieta.

Che tu stia organizzando una serata fra amici o desideri semplicemente gustare deliziosi assaggi e contorni, la Airy Fryer Mini da 2 Litri è la scelta ideale. Dotata di un cestello antiaderente e capace di raggiungere una temperatura massima di 200°C, questa friggitrice ti consente di cucinare una vasta gamma di piatti con facilità e rapidità.

Il suo formato super compatto la rende perfetta per chi ama preparare mini-porzioni o ha spazi limitati in cucina. Nonostante le dimensioni ridotte, la Airy Fryer Mini offre prestazioni eccellenti, consentendoti di preparare ricette sfiziose per soddisfare i tuoi gusti e quelli dei tuoi ospiti.

Che si tratti di carne, pesce o verdure, questa friggitrice ad aria è adatta a ogni tipo di alimento. Puoi cuocere, arrostire e grigliare con l’80% di grassi in meno, garantendo pasti sani e leggeri senza compromettere il gusto o la consistenza dei tuoi piatti preferiti.

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze in cucina: sia in termini di spazio, sia in termini di gusto e sia per quel che riguarda la preparazione di un cibo più healthy. La friggitrice ad aria Ariete è in maxi sconto del 31% per un costo finale di 44,90€.

