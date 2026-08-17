Friggitrice ad aria addio: arriva il forno che cuoce, frigge e disidrata al tempo stesso

Per molte famiglie il dubbio è concreto: meglio un elettrodomestico più grande e versatile, oppure basta una normale air fryer da banco? Dipende dallo spazio in cucina, da quante persone siedono a tavola e da quanto lo si usa davvero. Non dalla moda del momento.

Rispetto a una friggitrice ad aria tradizionale, il forno HDC da 30 litri punta prima di tutto sulla capienza. Non c’è il classico cestello compatto dei modelli più diffusi, ma una camera di cottura più ampia, simile a quella di un piccolo forno elettrico. Questo permette di preparare porzioni più generose, sistemare il cibo su più livelli e cuocere piatti che in una air fryer standard entrerebbero a fatica: una teglia di verdure, un pollo in pezzi, una pizza di formato ridotto.

Il vantaggio si nota soprattutto quando si cucina per due, tre o quattro persone e non si vuole andare avanti a cicli separati. C’è però un aspetto da considerare: un apparecchio da 30 litri occupa spazio sul piano di lavoro e va sistemato bene, lontano da pareti troppo vicine o superfici sensibili al calore. Non è un elettrodomestico da tirare fuori al volo e rimettere via. È più una scelta da cucina organizzata.

Frittura ad aria, grill e disidratazione: le funzioni che fanno la differenza

La scheda del forno multifunzione HDC richiama le funzioni più cercate negli ultimi anni: frittura ad aria, cottura ventilata, modalità forno, grill e, nei modelli che lo prevedono, anche disidratazione. In sostanza, l’apparecchio fa circolare aria calda per dorare gli alimenti con poco olio. Ma non si limita a patatine e crocchette surgelate, cioè il terreno su cui molte friggitrici ad aria hanno costruito il loro successo.

Un forno da banco multifunzione con patatine e verdure in cottura, alternativa più capiente alla friggitrice ad aria.

Si possono preparare piccoli arrosti, verdure gratinate, toast, pesce, biscotti semplici e, se il programma è presente, anche alimenti da essiccare a bassa temperatura, come mele o pomodorini. Il risultato, però, non è automatico. Contano tempi, temperatura e disposizione del cibo. Se si riempiono troppo le griglie, l’aria circola peggio e alcune parti possono restare meno cotte. Una regola pratica, che si sente spesso anche nei negozi di elettrodomestici, è questa: meglio un ripiano in meno che un piatto riuscito a metà. Semplice, ma utile.

Capienza e consumi: quando il multifunzione conviene davvero

La capienza da 30 litri diventa interessante quando il forno di casa sembra eccessivo per le preparazioni di tutti i giorni, mentre la friggitrice ad aria compatta risulta troppo piccola. Il forno HDC si inserisce proprio in questa via di mezzo. Può sostituire il forno tradizionale in molte ricette veloci, con tempi di preriscaldamento di solito più brevi rispetto a un grande elettrodomestico da incasso.

Sui consumi, però, meglio non dare nulla per scontato. Il risparmio dipende dalla potenza del modello, dalla durata della cottura e dalla quantità di cibo inserita. Per scaldare una sola porzione, una air fryer piccola può essere più adatta. Se invece si prepara una teglia per tutta la famiglia, il forno elettrico multifunzione può evitare più cicli consecutivi e risultare più comodo. Va considerata anche la pulizia: griglie, vassoi e interno devono essere tenuti in ordine, perché grasso e briciole incidono su odori, resa e durata dell’apparecchio. Niente di complicato. Ma sono attenzioni da mettere in conto.

Il prezzo del forno HDC da 30 litri può cambiare in base al rivenditore, alle offerte e agli accessori inclusi. Prima dell’acquisto conviene quindi controllare garanzia, potenza dichiarata, presenza di teglie e griglie, timer e regolazione della temperatura. Il pubblico ideale è chi cucina spesso in casa, non vuole accendere ogni giorno il forno da incasso e cerca un apparecchio capace di fare più cose: air fryer, mini forno, grill e scaldavivande. Per single e coppie con poco spazio, invece, può risultare più ingombrante del necessario.

Per le famiglie numerose, al contrario, i 30 litri restano comunque meno di un forno tradizionale. Il punto è tutto qui: non è piccolo come una friggitrice ad aria, non è grande come un forno standard. Prima di comprarlo vale la pena misurare il piano cucina, controllare l’altezza sotto i pensili e chiedersi quante volte, in una settimana normale, verrebbe usato davvero. La convenienza nasce da lì, più che dalla scheda tecnica.