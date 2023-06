FRIGGI SANO con la friggitrice ad aria IN MEGA OFFERTA su Amazon

La prova costume è alle porte ed è ora di mangiare in modo sano e leggero! Allora non puoi farti scappare la mega offerta sulla Friggitrice ad aria calda Ardes, oggi disponibile su Amazon a soli 57,49€, con uno sconto straordinario del 52%.

Questo che vuol dire che potrai acquistare questo gioiellino a meno della metà del prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Si tratta di un’opportunità unica per portare nella tua cucina un elettrodomestico che ti svolterà la vita, approfittane subito!

Friggitrice ad aria calda Ardes: caratteristiche e funzionalità

La Friggitrice ad aria calda Ardes ti permette di preparare deliziose pietanze croccanti e saporite, utilizzando solo una minima quantità di olio o addirittura senza olio.

Grazie alla tecnologia dell’aria calda che circola all’interno della friggitrice, potrai ottenere gli stessi risultati di una friggitrice tradizionale, ma con una percentuale di grassi ridotta. Godrai di patatine fritte, pollo croccante e altri alimenti sfiziosi senza sensi di colpa.

Questa friggitrice ad aria calda Ardes è dotata di un ampio cestello di capacità generosa che ti permette di preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia. Inoltre, grazie alla regolazione della temperatura e al timer integrato, avrai il controllo completo sulla cottura dei tuoi cibi, ottenendo risultati perfetti ogni volta.

Le principali specifiche tecniche includono una potenza di 1400W, una capacità del cestello di 3,2 litri e una temperatura regolabile fino a 200°C. La friggitrice è dotata anche di un comodo display digitale per una facile programmazione e controllo del processo di cottura. La sua struttura compatta e moderna si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, occupando poco spazio sul piano di lavoro.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta per acquistare la Friggitrice ad aria calda Ardes a soli 57,49€ su Amazon. È ora di preparare piatti gustosi in modo più sano e leggero, corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.