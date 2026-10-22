Foto della carta di identità tra le immagini del telefono? Sei esposto a un pericolo che sottovaluti

Una fotografia della carta d’identità conservata sullo smartphone può sembrare innocua, ma rischia di trasformare una semplice abitudine in un problema di sicurezza.

Tra gallerie sincronizzate e autorizzazioni concesse alle app, i dati personali possono circolare più di quanto immaginiamo. I rischi riguardano anche furti d’identità e utilizzi impropri dei documenti, non soltanto il telefono smarrito. Ci sono però precauzioni semplici per limitare l’esposizione senza rinunciare ai servizi digitali.

Dalla comodità al pericolo: i dati della CIE che possono alimentare un furto d’identità

Una carta d’identità elettronica fotografata fronte e retro non è una foto qualunque. Dentro ci sono nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero del documento, scadenza, firma e altri dati che identificano una persona. In mano a chi ha cattive intenzioni, possono servire per tentativi di furto d’identità, registrazioni false o truffe costruite su informazioni vere.

Dire “è solo una foto” è un errore: spesso è un documento completo, leggibile, pronto da girare a qualcun altro. Anche il Garante per la protezione dei dati personali invita a condividere i documenti d’identità solo quando serve davvero e con soggetti autorizzati, perché più circolano, più aumenta il rischio di abusi. Il punto è proprio questo: nella vita di tutti i giorni la foto viene dimenticata. Magari scattata alle 9 del mattino per una pratica bancaria, resta nella galleria per mesi.

Cloud, app e permessi: così la foto del documento può uscire dal telefono

Il pericolo aumenta quando la galleria del telefono è collegata a servizi come iCloud o Google Foto. A quel punto l’immagine non sta più solo nello smartphone, ma anche in un archivio online legato all’account dell’utente. Se la password è debole, usata anche altrove o finisce in una trappola di phishing, la copia della CIE può diventare accessibile a terzi.

C’è poi un altro passaggio, più sottile. Molte app chiedono accesso alle foto per caricare immagini, modificare contenuti o allegare file. Spesso si concede il permesso completo senza leggere bene. “Tanto è questione di un attimo”, si pensa. Ed è lì che una galleria piena di documenti personali diventa un punto debole. Non vuol dire che ogni app sia pericolosa, ma lasciare documenti sensibili tra le immagini di tutti i giorni allarga il rischio, soprattutto se il telefono viene rubato, l’account violato o i backup non sono sotto controllo.

Le mosse da fare subito: cancellazione definitiva, doppia verifica e alternative più sicure

La prima cosa da fare è semplice: dopo aver usato la foto del documento, va cancellata subito. E non basta eliminarla dalla galleria. Bisogna controllare anche la cartella “eliminati di recente” o il cestino, dove le immagini possono restare per giorni o settimane. Meglio poi verificare se quella foto sia finita su servizi cloud, app di messaggistica, email o cartelle condivise. È un controllo noioso, certo, ma può evitare guai.

Per proteggere gli account collegati alle immagini conviene attivare l’autenticazione a due fattori, usare password diverse per ogni servizio e, dove possibile, le passkey, che riducono il rischio legato al furto delle credenziali. Quando bisogna inviare la CIE a un professionista o a un servizio, meglio scegliere canali ufficiali, aree riservate e file protetti, evitando inoltri frettolosi in chat.

Se si può, è utile anche oscurare le parti non richieste, chiedendo prima al destinatario quali dati servano davvero. La comodità resta, ma va gestita: una foto della carta d’identità dimenticata nel telefono può pesare molto più di quanto sembri.