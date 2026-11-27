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Collegare una chiavetta USB o un SSD esterno all’iPhone o all’iPad è diventato molto più semplice negli ultimi anni, grazie all’adozione della porta USB-C su tutta la gamma Apple e al continuo miglioramento dell’app File. Se vuoi sapere come formattare una chiavetta USB per iPhone, o semplicemente capire come sfruttare al meglio l’archiviazione esterna su iOS e iPadOS, questa guida ti accompagna passo dopo passo — dai requisiti fisici fino alla gestione dei formati.

Cosa ti serve per collegare un’unità esterna

Il primo requisito è la connettività fisica. iPhone 15 e successivi, insieme a tutti gli iPad con USB-C, accettano direttamente chiavette e SSD con connettore USB-C senza adattatori. Se hai un’unità con connettore USB-A, ti basta un adattatore USB-A/USB-C di buona qualità.

Alcune chiavette richiedono più corrente di quanta l’iPhone riesca a erogare: in quel caso l’unità non viene riconosciuta. Gli SSD bus-powered di fascia alta possono rientrare in questa categoria. La soluzione è usare un hub USB-C con alimentazione esterna, che si interpone tra iPhone e l’unità.

Sul fronte software, assicurati di avere installata la versione più aggiornata di iOS o iPadOS disponibile. Vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software per verificarlo.

Il formato del file system: exFAT è la scelta universale

Prima di collegare qualsiasi unità, vale la pena capire quale formato scegliere. Il formato exFAT è quello più compatibile: viene letto e scritto sia da iPhone e iPad, sia da Mac, sia da PC Windows. È la scelta ideale per una chiavetta che vuoi usare su più dispositivi.

→ Leggi anche: Liberare spazio su iPhone senza cancellare foto e app: il metodo rapido

I formati NTFS (nativo Windows) e HFS+ (vecchio formato Mac) presentano limitazioni: iOS li legge in sola lettura o non li riconosce affatto, a seconda della versione del sistema e dell’unità. Per un uso misto, exFAT resta la soluzione più pratica e priva di sorprese.

Se la tua chiavetta è già formattata in exFAT, puoi collegarla direttamente e iniziare a usarla. Se non lo è, dovrai formattarla prima di usarla con iPhone — e la procedura più affidabile si esegue su Mac tramite Utility Disco oppure su PC Windows tramite Esplora file (clic destro sull’unità, poi Formatta).

Come accedere ai file dell’unità esterna da iPhone e iPad

Una volta collegata l’unità formattata correttamente, apri l’app File. Nel pannello laterale, sotto la sezione Posizioni, comparirà il nome dell’unità esterna. Toccala per sfogliarne il contenuto.

Da qui puoi:

Aprire documenti, foto e video direttamente nell’app

Copiare file dall’unità alla memoria interna di iPhone tramite tieni premuto > Copia , poi incolla nella cartella desiderata

, poi incolla nella cartella desiderata Spostare file da iPhone all’unità esterna nello stesso modo

Creare nuove cartelle sull’unità toccando i tre puntini in alto a destra

Rinominare o eliminare file con un tocco prolungato

L’app File supporta anche il drag and drop su iPad: puoi trascinare un file dall’unità esterna direttamente in un’altra app aperta in Split View, ad esempio per importare un PDF in Note o un’immagine in Foto.

→ Leggi anche: iPad e macOS rimangono separati: la strategia Apple tra prototipi e scelte commerciali

Trasferire foto e video: il caso d’uso più comune

Uno degli utilizzi più pratici è il trasferimento di foto e video ad alta risoluzione. Con i file ProRes e le foto in formato HEIF o RAW che occupano decine di megabyte ciascuno, avere un SSD esterno collegato all’iPhone significa poter liberare spazio interno in pochi minuti.

Vai su Foto, seleziona le immagini o i video che vuoi spostare, tocca la freccia di condivisione e scegli Salva su File. Naviga fino alla cartella dell’unità esterna e conferma. In alternativa, dall’app File puoi spostare direttamente i file dalla cartella Foto all’unità.

Per i video girati in 4K ProRes, un SSD con velocità di scrittura adeguata fa la differenza: le chiavette USB 3.x sono molto più rapide delle vecchie unità USB 2.0, che potrebbero risultare lente con file di grandi dimensioni.

Cosa fare se l’unità non viene riconosciuta

Se dopo aver collegato la chiavetta non appare nulla nell’app File, segui questi passaggi in ordine:

Scollega e ricollega l’unità, aspettando qualche secondo

Verifica che il cavo USB-C sia funzionante — un cavo di bassa qualità può non trasmettere dati

Controlla il formato dell’unità: se è NTFS o un formato non supportato, iPhone non la mostrerà

Prova con un hub alimentato se sospetti un problema di corrente

Riavvia iPhone o iPad e riprova

Se l’unità funziona su Mac ma non su iPhone, il formato è quasi sempre la causa. Formattala in exFAT tramite Utility Disco su Mac (seleziona l’unità, clicca su Inizializza, scegli ExFAT e conferma) e il problema si risolve nella grande maggioranza dei casi. Puoi approfondire le opzioni di formattazione disponibili su Mac consultando la guida ufficiale di Apple su Utility Disco.

Tenere sempre a portata di mano una chiavetta in exFAT da collegare all’iPhone è uno dei consigli più pratici che si possano dare a chi lavora spesso con file pesanti o vuole un backup rapido senza dipendere dalla connessione internet: bastano pochi secondi per avere tutto al sicuro su un supporto fisico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.