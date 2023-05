FOLLIE XIAOMI su eBay: forti sconti su Friggitrice, Frullatore e non solo

I più entusiasmanti dispositivi smart di Xiaomi sono ora in offerta su eBay durante gli eBay edays! Questa è la tua opportunità d’oro per mettere le mani su alcuni degli elettrodomestici più ambiti a prezzi stracciati, grazie al codice sconto “MAGGIO23EDAYS“. Da non perdere!

Sconti Xiaomi su eBay

Friggitrice ad aria – 67€ 119€ (-44%)

Immagina di poter cucinare i tuoi piatti preferiti con la friggitrice ad aria smart di Xiaomi, ora in offerta su Amazon a soli 67€ invece di 119€, un risparmio del 44%! Questa meraviglia culinaria offre una cottura a 360 gradi, preparando pasti sani e deliziosi in pochissimo tempo. Non solo, potrai controllarla da remoto grazie all’app per Android e iOS, con la quale avrai anche accesso a tantissime ricette speciali.

Frullatore Xiaomi Smart Blender – 74€ 149,99€

Hai mai pensato di preparare frullati o zuppe con un tocco del tuo smartphone? Con il frullatore smart di Xiaomi ora è possibile! Questo prodotto rivoluzionario può essere tuo a soli 74€, quasi la metà del prezzo di listino di 149,99€. Questo straordinario elettrodomestico ti consentirà di tritare, sminuzzare e molto altro, tutto sotto il tuo controllo grazie all’app dedicata.

Aspirapolvere senza fili Xiaomi G9 – 138€ 249,99€

E per finire, l’aspirapolvere senza fili di Xiaomi, uno degli strumenti più potenti sul mercato, adesso in offereta su Amazon a soli 138€ invece di 249,99€. Questa incredibile macchina si prenderà cura di ogni tipo di sporco, da peli a capelli, raggiungendo ogni angolo della tua casa. La sua batteria è facilmente estraibile e sostituibile, un plus che estenderà la vita del tuo elettrodomestico.

Gli eBay edays sono l’occasione perfetta per arricchire la tua casa con gli elettrodomestici smart di Xiaomi a prezzi stracciati. Ma affrettati, queste offerte a tempo limitato non dureranno per sempre. Inserisci i prodotti nel carrello e non dimenticare di applicare il codice sconto “MAGGIO23EDAYS” per ottenere questi fantastici sconti. Non perdere questa straordinaria occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.