Follia Iliad, l'offerta di Settembre non è mai stata così ghiotta: pochi euro e ottieni di tutto

I prezzi sono fissati rispettivamente a 12,99 euro e 9,99 euro al mese. Una doppia mossa che arriva nel periodo in cui molti utenti rimettono mano ad abbonamenti, smartphone e servizi digitali.

La proposta più adatta a chi viaggia è TOP 30 MONDO. La tariffa include 300 GB in Italia e 30 GB di roaming internazionale utilizzabili in 110 Paesi, dentro e fuori dall’Unione Europea. Nel pacchetto ci sono anche minuti e SMS illimitati, pensati per chi si sposta spesso per lavoro, studio o turismo e vuole restare raggiungibile senza troppe complicazioni.

Tra le destinazioni coperte dal roaming fuori UE ci sono Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sud Africa. Nell’elenco rientrano anche mete molto frequentate dagli italiani, come Regno Unito e Svizzera, due Paesi che spesso pesano sul conto quando si parla di traffico dati oltre i confini comunitari. L’idea è semplice: partire leggeri, ma senza rinunciare a mappe, messaggi, videochiamate e documenti online.

Prezzi, scadenze e costi di attivazione: cosa sapere

Per TOP 30 MONDO, Iliad indica un prezzo di 12,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è possibile fino alle 15:00 del 10 settembre 2026 tramite i principali canali di vendita dell’operatore. L’offerta è aperta sia ai nuovi utenti sia ai già clienti Iliad che vogliono cambiare piano, secondo le condizioni comunicate dalla compagnia.

Smartphone, documenti di viaggio e materiali di studio in aeroporto: un’immagine che richiama roaming e offerte mobile per settembre.

Il costo della SIM Iliad è di 9,99 euro, da sommare al primo pagamento dell’offerta scelta. Nelle informazioni diffuse non risultano vincoli di durata né rimodulazioni già previste. La formula “per sempre”, ormai uno dei tratti più riconoscibili dell’operatore francese in Italia, viene quindi confermata anche per queste tariffe. Come sempre, però, conviene controllare condizioni e disponibilità al momento dell’attivazione, soprattutto vicino alle scadenze.

TOP 230 per il back to school: 230 GB e 5G a 9,99 euro

La seconda novità è TOP 230, pensata per il periodo del back to school e rivolta soprattutto a studenti, genitori e utenti che cercano molti giga a un prezzo contenuto. Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre e nel pacchetto sono inclusi 230 GB in Italia, oltre a minuti e SMS illimitati.

L’offerta comprende anche 5G e VoLTE, la tecnologia che permette di effettuare chiamate vocali su rete 4G con una qualità più stabile dove il servizio è disponibile. Tra piattaforme didattiche, chat di classe, video, mappe e hotspot per il computer, la soglia dei 230 GB può risultare ampia per molti studenti. Ma non riguarda solo università e pendolari: può interessare anche chi usa lo smartphone come seconda connessione in casa, quando serve.

Roaming UE, chiamate internazionali e vantaggi anche per i già clienti

Con TOP 230 sono previsti anche 18 GB aggiuntivi per il roaming nell’Unione Europea, utilizzabili nei Paesi comunitari secondo le regole del roaming europeo. A questi si aggiungono minuti e SMS illimitati in Italia e nei Paesi UE, oltre alle chiamate illimitate dall’Italia verso numeri fissi internazionali e verso numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

TOP 230 può essere attivata fino alle 15:00 del 29 ottobre 2026. È disponibile per i nuovi clienti, ma anche per gli utenti Iliad già attivi tramite cambio offerta o upgrade, in base alle condizioni fissate dall’operatore. Entrambe le nuove tariffe di settembre sono inoltre collegate ai vantaggi di iliadclub e alle proposte Internet casa del gruppo. La linea è chiara: mettere insieme mobile, roaming e servizi domestici, puntando su piani facili da leggere e su costi prevedibili.