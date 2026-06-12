Follia d'estate da Mediaworld, gli porti la tecnologia vecchia e usata e ti danno 200 euro

Fino al 14 giugno MediaWorld propone la Samsung Galaxy Week, un volantino dedicato ai dispositivi della casa sudcoreana che ruota attorno a un’idea semplice: dare nuovo valore a ciò che si ha già in un cassetto. Il cuore dell’iniziativa è il servizio SChange, che permette di riportare in negozio un vecchio apparecchio e ottenere in cambio uno sconto sull’acquisto di un nuovo prodotto Galaxy.

Il meccanismo si basa su una supervalutazione che si somma alla normale valutazione dell’usato. In pratica, anche chi possiede un dispositivo che vale poco o nulla riceve comunque un bonus garantito, da scalare direttamente dal prezzo del nuovo.

MediaWorld: supervalutazione, 200 euro per l’usato

Gli esempi nel volantino sono concreti: il laptop Galaxy Book6 a 999 euro include già 200 euro di supervalutazione, il tablet Galaxy Tab A11+ scende a 169 euro con 50 euro inclusi, mentre lo smartphone di fascia media Galaxy A37 5G arriva a 349 euro con 100 euro di bonus. Sui modelli più recenti e sui portatili di punta la cifra può salire ulteriormente, toccando i 300 o addirittura i 400 euro.

Per approfittarne la procedura è precisa. Bisogna ordinare il prodotto sullo shop online di MediaWorld scegliendo l’opzione «Ritiro in negozio» e, come modalità di pagamento, «Pagamento al ritiro in negozio». A quel punto si porta il vecchio dispositivo in negozio per la valutazione effettiva, e l’importo della supervalutazione viene aggiunto al valore reale del prodotto, il tutto detratto dal totale da pagare. Il dettaglio interessante è che, in molti casi, viene accettato anche un dispositivo non funzionante, cosa che amplia parecchio la platea di chi può sfruttare l’offerta.

La permuta, del resto, non è più una prerogativa di MediaWorld. In Italia il mercato del ritiro dell’usato si è ormai allargato a quasi tutti i grandi rivenditori: Unieuro, il programma di permuta di Amazon, l’Apple Trade In per chi resta nell’ecosistema della mela, le iniziative dirette di Samsung e i servizi di riacquisto di piattaforme come Back Market. Conviene quindi confrontare la cifra complessiva e verificare quanto valga altrove il proprio specifico modello prima di decidere.

Gli esempi non si fermano qui. Il volantino tocca anche i top di gamma, con il Galaxy S26 Ultra proposto a una cifra interessante per la fascia premium, e si estende a tablet, smartwatch e accessori, ciascuno con la propria quota di supervalutazione inclusa. A rendere ancora più appetibile l’operazione c’è la possibilità di dilazionare il costo a rate, con i pagamenti che in alcune formule iniziano soltanto dopo sei mesi. Un insieme di leve pensato per spingere l’aggiornamento del dispositivo anche da parte di chi non avrebbe altrimenti previsto una spesa simile in questo periodo dell’anno.

La vera leva distintiva di questa promozione resta l’accettazione dei dispositivi guasti, che altrove spesso non vengono ritirati o valgono zero. Per chi aveva in casa un telefono ormai inservibile, trasformarlo in cento o duecento euro di sconto è un modo per ammortizzare una spesa altrimenti piena. L’importante, come sempre con le permute, è leggere la valutazione di massima offerta online e capire a quanto ammonti davvero lo sconto finale, al netto della cifra di partenza del nuovo dispositivo.