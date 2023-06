FOLLIA AMAZON: oggi lo Xiaomi Redmi Note 11S lo paghi 130 EURO IN MENO

È uno degli smartphone più desiderati del momento ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11S, disponibile su Amazon a soli 169,50€ con uno sconto mozzafiato del 43%.

Questo smartphone di fascia media offre prestazioni elevate, funzionalità avanzate e un design moderno, il tutto risparmiando ben 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al chekc-out. Non farti scappare una mega offerta come questa, corri a fare il tuo ordine immediatamente!

Xiaomi Redmi Note 11S: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di un potente processore Octa-Core che garantisce una fluidità senza pari durante l’utilizzo delle app, la navigazione web e i giochi.

La sua ampia memoria interna da 128 GB ti permette di conservare tutti i tuoi file, foto e video senza problemi. Inoltre, grazie alla memoria espandibile fino a 512 GB tramite scheda microSD, avrai spazio più che sufficiente per soddisfare le tue esigenze di archiviazione.

Lo schermo da 6,53 pollici offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. La risoluzione Full HD+ ti permette di goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti con una qualità sorprendente. Inoltre, il display IPS LCD assicura una visione chiara da qualsiasi angolazione, consentendoti di apprezzare al meglio i tuoi video, le foto e i giochi.

La fotocamera posteriore da 50 MP cattura immagini nitide e dettagliate, permettendoti di scattare foto sorprendenti in qualsiasi situazione. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, potrai ottenere scatti ancora migliori, con un riconoscimento automatico delle scene e una regolazione intelligente dei parametri. La fotocamera frontale da 13 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

La batteria ad alta capacità da 5.000 mAh garantisce una durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per lungo tempo senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida ti permette di ottenere una carica veloce, in modo da poter tornare rapidamente alle tue attività preferite.

