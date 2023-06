FOLLIA AMAZON: oggi l'iPhone 14 Pro è tuo a 230 EURO IN MENO!

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su uno smartphone dal design unico elegante, potenza straordinaria e una fotocamera di livello professionale! Parliamo dell’ultimissimo Apple iPhone 14 Pro (128 GB), oggi disponibile a soli 1.099 euro con uno sconto imperdibile del 18%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione con un risparmio di 230 euro compresa spedizione gratuita. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni quindi approfittane il prima possibile!

Apple iPhone 14 Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 14 Pro è sinonimo di eccellenza. Con il suo design raffinato e il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, potrai goderti un’esperienza visiva straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi. Il potente processore A16 Bionic garantisce prestazioni al top, permettendoti di eseguire e giochi di ultima generazione senza alcun problema.

Ma le caratteristiche distintive di questo iPhone non si fermano qui. La fotocamera tripla da 12 MP con tecnologia Ultra Wide, Wide e Teleobiettivo ti consentirà di scattare foto e registrare video di alta qualità come un vero professionista. Potrai catturare dettagli incredibili e sfruttare funzioni avanzate come la modalità Notte e il Deep Fusion per immagini ancora più spettacolari.

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Apple, e l’iPhone 14 Pro non fa eccezione. Con il Face ID, potrai sbloccare il tuo telefono in modo sicuro e veloce con un semplice sguardo. La resistenza all’acqua e alla polvere IP68 ti permetterà di utilizzare il tuo iPhone in qualsiasi situazione senza preoccupazioni.

Inoltre, l’iPhone 14 Pro supporta la connettività 5G, garantendoti una velocità di navigazione eccezionale e un’esperienza fluida in tutte le tue attività online. Potrai scaricare, guardare video in streaming e giocare senza interruzioni, sfruttando al massimo le potenzialità della rete 5G.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta per acquistare l’Apple iPhone 14 Pro (128 GB) a soli 1.099€ su Amazon con uno sconto del 18%. Non aspettare oltre e regalati l’ultima innovazione di Apple!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.