FOLLIA AMAZON: oggi il Samsung Galaxy Z Fold4 lo paghi 570 EURO IN MENO

Il futuro della tecnologia mobile è già qui e sta aspettando solo voi! Immaginate un dispositivo che unisce il meglio di smartphone e tablet, avvolto in un design elegante e sofisticato. Questo è il Samsung Galaxy Z Fold4, un vero e proprio colosso tecnologico ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 30%.

Sì, avete letto bene, potete portare a casa questa meraviglia della tecnologia per soli 1.310 euro, risparmiando addirittura 570 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Questa è un’occasione da non perdere assolutamente quindi correte su Amazon!

Samsung Galaxy Z Fold4: smartphone e tablet in unico dispositivo

Il Samsung Galaxy Z Fold4 è un dispositivo rivoluzionario che ridefinisce i confini della tecnologia mobile. Con il suo display pieghevole Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici, offre un’esperienza visiva immersiva e senza precedenti. Che siate appassionati di gaming, creativi digitali o professionisti sempre in movimento, il Galaxy Z Fold4 vi stupirà con le sue prestazioni e la sua versatilità.

Dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon, questo dispositivo assicura un’esperienza fluida e reattiva, rendendolo ideale per il multitasking, l’editing video o il gaming. La sua memoria RAM da 12GB e lo storage interno da 256GB vi offrono tutto lo spazio di cui avete bisogno per le vostre app, foto e video.

E non dimentichiamo la fotocamera! Il Samsung Galaxy Z Fold4 dispone di un sistema di fotocamere triple con tecnologia AI che vi permetterà di scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce.

La batteria di lunga durata, l’innovativo sistema operativo Android e la compatibilità con la rete 5G completano il quadro di questo smartphone straordinario. E grazie al suo design robusto e durevole, potrete portare il vostro Galaxy Z Fold4 con voi ovunque andiate.

Insomma, grazie a questa straordinaria offerta su Amazon, avete l’opportunità di possedere uno dei dispositivi più innovativi sul mercato. Ad oggi il Samsung Galaxy Z Fold è disponibile con un incredibile sconto del 30%, quindi a soli 1.310 euro. Un’occasione del genere non si era mai vista!

