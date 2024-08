FOLLIA AMAZON: il costo di iPhone 15 CROLLA di 210€ su Amazon

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e del panorama degli smartphone in generale e oggi, su Amazon, viene maxi scontato di 210€ (21%) per un costo finale di 769€.

L’iPhone 15 introduce la rivoluzionaria Dynamic Island, che ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale, garantendo che non ti perda nulla di importante: puoi vedere chi ti sta chiamando, controllare lo stato del tuo volo e molto altro.

Il design innovativo dell’iPhone 15 è realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al precedente iPhone 14, assicurando una visione ottimale in qualsiasi condizione.

La fotocamera principale da 48MP offre foto ad altissima risoluzione, permettendoti di catturare immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Inoltre, il teleobiettivo 2x di qualità ottica facilita la composizione dell’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani. Grazie ai ritratti di nuova generazione, puoi scattare immagini ancora più dettagliate con colori più intensi e spostare la messa a fuoco su un altro soggetto anche dopo aver scattato.

Il potentissimo chip A16 Bionic assicura prestazioni ultraveloce, abilitando funzioni evolute come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, garantendo anche un’ottima efficienza energetica per una batteria che dura tutto il giorno. Con la nuova connettività USB-C, puoi caricare il tuo Mac o iPad con lo stesso cavo dell’iPhone 15 e persino ricaricare Apple Watch o AirPods.

