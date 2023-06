FOLLIA: 700€ di sconto immediato per Samsung TV QLED su Amazon

Se stai cercando un’esperienza visiva straordinaria nel comfort della tua casa, non perdere l’opportunità di acquistare il Samsung TV QLED 65″ Serie Q80B a un prezzo eccezionale su Amazon. Attualmente in offerta a soli 908,99€, con uno sconto del 43% sul prezzo di listino, questo televisore QLED di ultima generazione ti offre immagini mozzafiato e funzionalità intelligenti avanzate. Non lasciarti sfuggire questa occasione per trasformare il tuo salotto in un vero cinema e goderti ogni dettaglio dei tuoi contenuti preferiti con una qualità superiore!

Il Samsung TV QLED 65″ Serie Q80B ti offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia QLED 4K UHD. Le immagini prendono vita con colori vividi, contrasti profondi e dettagli precisi che ti faranno immergere completamente nel mondo di ciò che stai guardando. Grazie alla risoluzione 4K, puoi goderti ogni singolo dettaglio con una nitidezza eccezionale, trasformando ogni film, serie TV o evento sportivo in un’esperienza coinvolgente. La serie Q80B di Samsung è dotata di funzionalità smart avanzate, con Alexa e Google Assistant integrati. Puoi controllare il tuo televisore tramite comandi vocali, chiedendo di cambiare canale, regolare il volume, accendere e spegnere il TV e molto altro, tutto senza alzare un dito. Inoltre, grazie alla connettività WiFi, puoi accedere a un’ampia gamma di app e servizi in streaming direttamente dal tuo televisore, offrendoti un mondo di contenuti e intrattenimento a portata di mano.

Il Samsung TV QLED 65″ Serie Q80B è caratterizzato da un design elegante e moderno in colore Carbon Silver, che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento. Con il suo schermo da 65 pollici, offre un’esperienza di visione coinvolgente e avvolgente, che ti farà sentire come se fossi al centro dell’azione. Inoltre, è dotato del tuner DVB-T2, che ti consente di ricevere i canali televisivi digitali terrestri con la massima qualità.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Samsung TV QLED 65″ Serie Q80B a un prezzo straordinario di soli 908,99€ grazie al 43% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.