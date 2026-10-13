Fluidificazione dell'immagine: perché dovresti disattivare subito questa immagine sulla TV

Molti televisori moderni modificano automaticamente il movimento delle immagini, e questo dettaglio poco conosciuto può cambiare completamente la percezione di un film visto in casa.

Sulle smart TV l’impostazione spesso è già attiva, ma il risultato non convince tutti. Tra scene cinematografiche e movimenti rapidi, capire quando intervenire può fare una grande differenza. Nei menu dei diversi marchi questa funzione ha nomi differenti, e non sempre è facile riconoscerla.

Il “soap opera effect”: perché i film a 24 fps sembrano innaturali sui TV moderni

Il punto è semplice. Gran parte dei film viene ancora girata a 24 fotogrammi al secondo, mentre molti televisori moderni lavorano a 60 o 120 Hz. Per riempire questo scarto, il software del TV crea immagini intermedie. In pratica “inventa” pezzi di movimento che nella ripresa originale non ci sono.

Da qui nasce il cosiddetto soap opera effect: volti troppo levigati, movimenti fin troppo fluidi, scene che sembrano girate in studio o con una videocamera domestica. Non è il film a essere sbagliato. È il televisore che lo sta cambiando.

Anche Netflix, quando uscì Roma di Alfonso Cuarón, consigliò agli utenti di disattivare la motion smoothing per vedere il film nel modo più vicino possibile alle intenzioni del regista. Il nodo è proprio questo: la fluidificazione può modificare ritmo, grana e resa dell’immagine. Una panoramica lenta, una scena notturna, un primo piano in penombra: tutto può assumere un aspetto diverso. E spesso lo spettatore avverte che qualcosa non torna, anche se non sa spiegare bene cosa.

Quando il motion smoothing può essere utile: sport, videogiochi e immagini in rapido movimento

La motion smoothing, va detto, non è sempre da spegnere a occhi chiusi. Durante una partita di calcio, una gara di Formula 1 o un match di tennis, una maggiore fluidità può aiutare a seguire meglio il pallone, l’auto o la traiettoria della palla. In questi casi il televisore riduce parte della sfocatura da movimento e rende più chiari dettagli che nelle azioni rapide rischiano di perdersi. “Per lo sport può avere senso”, spiegano spesso i tecnici nei negozi di elettronica, soprattutto quando il TV è esposto sotto luci forti e con demo molto dinamiche.

Per i videogiochi il discorso è simile, ma con una cautela in più. Alcuni titoli possono apparire più stabili quando il frame rate non è costante. Però l’elaborazione aggiuntiva può aumentare la latenza, cioè il ritardo tra il comando sul controller e la risposta sullo schermo. E nei giochi, quel ritardo si sente.

Per questo molti televisori hanno una Game Mode, pensata per ridurre i filtri e dare priorità alla reattività. Per film e serie, invece, la scelta migliore resta quasi sempre spegnere la fluidificazione dell’immagine e usare un profilo più neutro.

Guida ai menu dei principali marchi: da TruMotion a Filmmaker Mode

Il primo problema è trovare l’impostazione giusta, perché ogni produttore la chiama in modo diverso. Sui TV LG compare spesso come TruMotion. Sui Samsung può chiamarsi Auto Motion Plus o Picture Clarity. Sui Sony si trova come Motionflow. Altri marchi, tra cui Hisense, TCL e Vizio, usano nomi simili nelle impostazioni dell’immagine.

Di solito bisogna entrare nel menu Immagine, aprire le opzioni avanzate o quelle dedicate al movimento e disattivare la voce legata alla compensazione dei fotogrammi. Su alcuni modelli si può anche intervenire a mano, abbassando separatamente riduzione vibrazione e riduzione sfocatura.

La scorciatoia, sui televisori più recenti, è la Filmmaker Mode, presente su molti modelli usciti dal 2023 in poi. Questa modalità spegne la fluidificazione, riduce filtri come nitidezza artificiale e riduzione del rumore, e imposta colori e movimento in modo più vicino agli standard usati da registi e studi. Conviene dare un’occhiata anche al profilo video: modalità come Dynamic o Vivid spingono luminosità e saturazione, belle da vedere nei centri commerciali ma poco fedeli in casa. Per una serata cinema bastano pochi minuti nel menu. Poi il film torna a sembrare un film.