Firewall su macOS: perché non dovresti mai farne a meno

Il firewall è uno strumento diffuso da molti anni tra gli utenti che navigano online abitualmente.

Questi agiscono andando a filtrare la connessione, evitando che qualche hacker o figura simile possa accedere da remoto al dispositivo elettronico in uso. Un meccanismo relativamente semplice ma che, al contesto, garantisce un buon livello di sicurezza.

Proprio per questo motivo, il sistema operativo macOS include un firewall integrato per proteggere il computer. Questo è sufficiente per mantenere a distanza i malviventi che popolano il Web?

Se è vero che la maggior parte di attacchi a livello di cybersecurity coinvolge ancora i sistemi Windows, il focus dei cybercriminali si sta spostando sui Mac. Di fatto, per ottenere la protezione migliore con un firewall su macOS, è necessario affidarsi a strumenti appositi.

Il pacchetto di sicurezza Mac Internet Security X9 di Intego, contiene al suo interno uno strumento avanzato di questo tipo che sta raccogliendo ampio consento tra gli utenti Mac.

Firewall su macOS? Utile per proteggere il tuo Mac da intromissioni esterne

Nel contesto di un ambiente protetto dalle minacce della rete, un firewall per macOS è ottimo ma non sufficiente.

In questo caso Mac Internet Security X9 propone un antivirus considerato come il più efficace nel contesto Mac. Questo è in grado di individuare e disinnescare la maggior parte di malware ideati per colpire i device Apple.

Il sistema di protezione anti-phishing va poi oltre, consentendo all’utente di evitare questa minaccia trasversale, capace di impedire sonni tranquilli ai consumatori, a prescindere dal sistema operativo adottato.

La protezione da app e dispositivi sconosciuti poi, contribuisce a creare un ambiente sicuro, che non crea alcun tipo di stress per l’utente. Il tutto viene completato da un’interfaccia elegante, facile da padroneggiare e dunque alla portata tanto dell’utente macOS esperto, quanto del novizio alle prime armi.

Dulcis in fundo, Mac Internet Security X9 è attualmente in promozione.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la sua protezione per soli 19,99 euro invece dei 49,99 euro del prezzo di listino.

