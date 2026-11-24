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Da anni chi usa Firefox su iPhone si trova davanti a un paradosso: il browser porta il nome di Mozilla, ma sotto il cofano gira il motore di Apple. Il 20 novembre 2026 Mozilla ha pubblicato una dichiarazione ufficiale per denunciare apertamente questa situazione, mettendo sotto i riflettori il vincolo che lega Firefox iPhone WebKit in un nodo difficile da sciogliere. Non si tratta di una scelta tecnica volontaria, ma di un obbligo imposto dalle regole dell’App Store.

Perché Firefox su iPhone non può usare il suo motore

Su Android e su qualsiasi computer, Firefox gira sul motore Gecko, sviluppato internamente da Mozilla. Su iPhone e iPad, invece, Firefox è costretto a usare WebKit, il motore proprietario di Apple. La ragione è semplice: le linee guida dell’App Store hanno tradizionalmente imposto a tutti i browser di terze parti di appoggiarsi a WebKit, senza eccezioni.

Questo significa che Firefox per iOS non è davvero Firefox nel senso tecnico del termine. Le funzionalità di sicurezza, le ottimizzazioni delle prestazioni e alcune caratteristiche avanzate che Mozilla può implementare su Gecko semplicemente non esistono nella versione iPhone, perché il motore sottostante appartiene ad Apple.

Mozilla ha spiegato nella sua dichiarazione che lavora da quasi tre anni per valutare e migliorare i termini imposti da Apple, con risultati largamente insoddisfacenti. Non è una trattativa appena iniziata: è una lunga negoziazione che non ha prodotto cambiamenti concreti per gli utenti.

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Cosa ha cambiato il Digital Markets Act — e cosa non ha cambiato

Il Digital Markets Act, la normativa europea sulla concorrenza digitale, ha obbligato Apple ad aprire iOS e iPadOS ai browser con motori indipendenti. A partire da iOS 17.4 e iPadOS 18, Apple ha introdotto un sistema di idoneità regionale che consente, in linea teorica, di distribuire browser alternativi con engine diversi da WebKit nell’Unione Europea.

Apple ha esteso questa possibilità anche al Giappone a partire da iOS 26.2, disponibile dal dicembre 2025. Sulla carta, quindi, lo spazio normativo esiste. Ma al 20 novembre 2026, nessun browser non-WebKit era stato effettivamente lanciato attraverso questo framework alternativo. Zero. Il meccanismo esiste, ma nessuno lo ha ancora attraversato.

Mozilla ha evidenziato un ulteriore problema pratico: le condizioni imposte da Apple richiederebbero di rilasciare una nuova app separata per Firefox con Gecko, anziché aggiornare l’app esistente. Questo creerebbe una discontinuità per gli utenti attuali, che dovrebbero scaricare un’applicazione diversa e migrare manualmente. Una frizione che Mozilla considera inaccettabile e che scoraggia concretamente il passaggio al proprio motore.

Le implicazioni per chi usa Firefox su iPhone oggi

Se sei un utente di Firefox su iPhone, quello che hai installato è tecnicamente un browser WebKit con l’interfaccia di Mozilla. Non ricevi le stesse garanzie di privacy avanzata, le stesse ottimizzazioni JavaScript né le stesse funzionalità sperimentali disponibili su Firefox per Mac o Android.

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Le conseguenze sono concrete:

Le estensioni e le funzionalità dipendenti da Gecko non sono disponibili su iOS.

Eventuali vulnerabilità di WebKit riguardano Firefox su iPhone esattamente come Safari.

Mozilla non può differenziare il proprio prodotto in modo significativo rispetto agli altri browser iOS, tutti vincolati allo stesso motore.

Per chi sceglie Firefox proprio per le caratteristiche tecniche del browser, la versione iPhone è un compromesso imposto dall’esterno, non una scelta di Mozilla.

Il dibattito sulla concorrenza e i prossimi passi

La dichiarazione di Mozilla del 20 novembre 2026 si inserisce in un dibattito più ampio sulla concorrenza nell’ecosistema mobile. Il Digital Markets Act ha aperto una breccia normativa, ma la distanza tra la norma e la realtà operativa rimane ampia. Il fatto che nessun browser alternativo abbia ancora sfruttato il framework di Apple, nonostante quasi due anni di disponibilità nell’UE, suggerisce che le condizioni tecniche e commerciali imposte da Apple rendano la strada praticabile solo in teoria.

Mozilla non si limita a lamentarsi: la pubblicazione di una dichiarazione di policy ufficiale è un segnale che l’organizzazione vuole portare la questione all’attenzione di regolatori e opinione pubblica. Heise Online ha documentato la frustrazione di Mozilla, sottolineando come tre anni di negoziati non abbiano prodotto risultati concreti.

Per chi usa iPhone e tiene alla scelta del motore del browser, il consiglio pratico è monitorare gli aggiornamenti di Firefox nelle prossime settimane: se Mozilla dovesse decidere di rilasciare una versione separata con Gecko per l’UE o il Giappone, apparirà come un’app distinta sull’App Store, non come un aggiornamento di quella che hai già installata. Vale la pena tenerlo a mente prima di scaricare qualsiasi nuova app che si presenti come “il vero Firefox per iPhone”.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.