È opinione ampiamente diffusa che i dispositivi Fire TV Stick di Amazon siano dei must have, ed è effettivamente così. E poi, precisiamo, il discorso vale a prescindere dal fatto di avere o meno a casa un televisore smart. Sì, perché la fluidità, l’affidabilità e l’esperienza utente garantita da questi prodotti (nella maggior parte dei casi) sono impareggiabili.

A tal proposito, oggi ci sono buone notizie, perché il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa è tornato in sconto. Puoi acquistarlo a soli 22,99 euro, risparmiando 17 euro. E hai anche l’alternativa del pagamento a rate, 5 da 4,60 euro al mese.

È tra le versioni più convenienti della linea Fire TV Stick, e oggi lo è ancora di più. Con questo gadget che si nasconde alla perfezione dietro il televisore (via HDMI) puoi goderti un’esperienza di streaming in Full HD senza alcun intoppo. E puoi chiedere anche ad Alexa di trovare per te i contenuti (devi utilizzare l’apposito pulsante sul telecomando).

Oltre alle skill di Alexa, hai a disposizione tutte le principali piattaforme di streaming (alcune delle quali, però, richiedono un abbonamento). Qualche esempio? Netflix, Disney+, Prime Video, NOW, DAZN, TIM Vision, Rai Play e YouTube. Ma la lista è davvero lunga.

E puoi sfruttarla anche per creare la giusta atmosfera scegliendo i brani che vuoi da Spotify, YouTube, Amazon Music e così via. Il Fire TV Stick è davvero versatile, e una volta provato non si torna più indietro.