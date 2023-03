Come da tradizione, Amazon si porta avanti con il lavoro e non attende lo scoccare delle 18 di oggi 27 marzo. Cosa significa questo? Che non è dunque necessario che prendano il via le Offerte di Primavera per acquistare il modello di Fire TV Stick che meglio si addice alle tue esigenze.

Non sai di cosa sto parlando? Te lo spiego brevemente. Se non hai uno Smart TV in casa (oppure quello che hai non è più scattante come un tempo), non c’è nessun problema, perché con i dongle di Amazon puoi trasformare qualsiasi televisore in una piattaforma per l’intrattenimento via streaming. Avrai accesso infatti a Apple TV+, Netflix, Prime Video, NOW, DAZN, Disney+, RaiPlay, YouTube e tanti altri servizi gratuiti e non.

Amazon Fire TV Stick: tutti in modelli in sconto con le Offerte di Primavera

Modello Lite con telecomando vocale Alexa (senza comandi per la TV)

Con telecomando vocale Alexa

4K Max con telecomando vocale Alexa

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa

Hai scelto il modello giusto per le tue esigenze? Ti ricordo che la spedizione su tutti i modelli di Fire TV Stick sopra indicati è gratuita se ti abboni a Prime e che puoi pagare anche in 5 comode rate senza costi aggiuntivi o nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.