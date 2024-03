Fire TV Stick: la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è già qui, tutti i modelli in SCONTO

La Fire TV Stick è un dispositivo di streaming multimediale prodotto da Amazon. È progettato per trasformare qualsiasi televisore dotato di una porta HDMI in una smart TV e oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera tutti i modelli vengono messi in sconto.

Fire TV Stick: Amazon applica uno sconto su tutti i modelli

In occasione di questa Festa delle Offerte di Primavera su Amazon viene attivata e applicata una promozione su quelli che sono tutti i modelli di Fire TV Stick. Bando alle ciance e proseguiamo con questa lista andando a presentare, uno per uno, i singoli prodotti:

Fire TV Cube: si tratta di un lettore per lo streaming multimediale dotato di connettività WiFi 6 e che, all’interno del quale, confluiscono tutte le caratteristiche degli altri modelli presentandosi con questa struttura a cubo che lo rende anche un soprammobile interessante per ogni ambiente domestico. Lo sconto che viene applicato è pari al 12,5% e il prezzo finale è di 139,99€.

New Fire TV Stick 4K Max: immagini in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos e, come se non bastasse dotato di supporto Wi-Fi 6E. Grazie a questo prodotto, inoltre, sarà possibile controllare i dispositivi compatibili direttamente dalla TV. Lo sconto attivo è del 37,5% e il prezzo totale è di 49,99€.

New Fire TV Stick 4K: si tratta del modello subito precedente a quello appena citato. Un mondo di intrattenimento completamente fruibile e disponibile per tutti gratuitamente e in 4K, al massimo della qualità. Dotato, inoltre, di telecomando vocale con controllo tramite Alexa. In sconto del 44,29% e venduto al costo finale di 38,99€.

Fire TV Stick Lite: ideale per nuovi utenti, con un accesso libero ad una vastissima gamma di contenuti streaming. Si tratta del modello più conveniente e che, in versione Lite (per l’appunto) offre una buona fetta di tutte le qualità e le caratteristiche del classico Fire TV Stick. Lo sconto attivo è anche in questo caso interessante: 22,86% per un costo completo di 26,99€.

Fire TV Stick: chiudiamo questa lista con il primo modello, la Fire TV Stick standard nella sua classica versione dotata di audio home theatre, streaming rapido e in Full HD, e un accesso a tantissime piattaforme di streaming. In occasione della Festa delle Offerte di Primavere viene applicato uno sconto del 31,12% per essere poi venduto a soli 30,99€.

In questa lista abbiamo presentato tutti i modelli di Fire TV Stick in sconto in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.