Fire TV Stick 4K Max: il migliore sulla piazza in FORTE SCONTO (-38%)

Scopri il Fire TV Stick 4K Max, il lettore multimediale più potente, progettato per offrire un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. Grazie a un processore ultra veloce, le tue app si avviano in un lampo e la navigazione diventa fluida e intuitiva.

Immergiti in immagini straordinarie in qualità 4K Ultra HD, supportate da Dolby Vision e HDR10+, mentre il suono avvolgente di Dolby Atmos ti trasporta direttamente al centro dell’azione. Con il supporto per il Wi-Fi 6E, puoi goderti uno streaming più fluido, anche quando ci sono più dispositivi collegati al tuo router.

Trasforma la tua casa in una galleria d’arte grazie alla modalità ambiente di Fire TV, che ti consente di esporre oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo direttamente sul tuo schermo. Inoltre, il Fire TV Stick 4K Max diventa il fulcro della tua casa intelligente: controlla dispositivi compatibili, come videocamere e luci, semplicemente chiedendo ad Alexa.

Con 16 GB di spazio di archiviazione, il Fire TV Stick 4K Max offre il doppio della memoria rispetto agli altri lettori multimediali della gamma, permettendoti di installare ancora più app, giochi e contenuti. Goditi un intrattenimento senza limiti, con migliaia di film, episodi di serie TV e brani musicali disponibili su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+.

Su Amazon, oggi, il Fire TV Stick 4K Max viene scontato del 38% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 49,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.