Forse ti sarà sfuggita la notizia, ma anche in Italia è possibile acquistare l’ultima generazione (la terza) del Fire TV Cube. Contenuti 4K Ultra HD, Wi-Fi 6E e ovviamente l’immancabile controllo vocale tramite Alexa rendono questo dispositivo un concorrente agguerrito di Apple TV. Si acquista a 129,99€ grazie allo sconto Amazon del 19%.

Fire TV Cube (3ª generazione)

Potente e veloce, il Fire TV Cube di terza generazione include un processore octa-core che garantisce il doppio delle prestazioni rispetto a Fire TV Stick 4K Max, per un accesso ancora più rapido alle app e ai servizi.

Facilissimo da usare, fa anche da hub domestico grazie al microfono e agli altoparlanti integrati, con cui controllare la tv con la voce. Si collega facilmente agli altri dispositivi, incluso decoder, console di gioco e webcam, e permette un’esperienza senza soluzione di continuità grazie ad Alexa.

Fire TV Cube include il Wi-Fi di ultimissima generazione, ovvero Wi-Fi 6E, e supporta tutte le più moderne tecnologie audio-video inclusi 4K, Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos. Permette di godere dei contenuti di Netflix, Prime Video, Disney+, Infinity, Apple TV+, DAZN, NOW e molti altri, e di ascoltare migliaia tantissima musica.

Consente di controllare la domotica, esattamente come gli speaker smart della serie Echo, ma in più effettua videochiamate, controlla il meteo, mostra i video delle videocamere di sicurezza in diretta e molto altro.

Come tutti i dispositivi Amazon, anche il Cube di ultima generazione è stato progettato con elementi per proteggere la privacy ai massimi livelli, e include un pulsante fisico per disattivare i microfoni. E se possiedi altri dispositivi Echo, puoi collegarli in modalità wireless per riprodurre l’audio in tutta casa.

