Il finto assegno di Amazon Prime ti svuota il conto rapidamente: non caderci

A Formigine, nel Modenese, una donna ha segnalato ad Adiconsum e alle autorità un presunto rimborso legato ad Amazon Prime arrivato direttamente a casa. Dentro una busta c’erano una lettera, un assegno da 51 dollari e indicazioni che rimandavano a un link simile a PayPal.

Una comunicazione costruita per sembrare autentica, ma che ha subito sollevato dubbi. Il rischio, in casi di questo tipo, è duplice: convincere la vittima che il rimborso sia reale e poi spingerla a restituire denaro oppure a inserire dati personali e bancari su pagine false.

Il caso di Formigine: la busta, l’assegno da 51 dollari e la falsa comunicazione

La scena, secondo quanto raccontato dalla donna, era studiata per non far scattare immediatamente il sospetto. Un giovane ben vestito si sarebbe presentato alla porta consegnando una busta dall’aspetto ufficiale.

All’interno c’erano una lettera e un assegno preparati per richiamare una comunicazione formale relativa ad Amazon Prime. Non la classica email sospetta finita nello spam, quindi, ma materiale cartaceo con riferimenti e un tono burocratico capace di risultare più credibile.

Nella lettera si parlava di un presunto rimborso da 51 dollari e venivano indicate istruzioni per ricevere o gestire il denaro anche attraverso PayPal.

La destinataria, però, ha deciso di non procedere. Prima di incassare l’assegno o utilizzare i collegamenti indicati, ha chiesto chiarimenti e segnalato l’episodio.

Perché il raggiro può sembrare credibile

La parte più insidiosa è la cura dei dettagli. La comunicazione richiamava una vicenda reale legata alla Federal Trade Commission, l’autorità statunitense per la tutela dei consumatori, e ad Amazon.

Utilizzare riferimenti autentici all’interno di un messaggio falso è una tecnica comune nelle truffe: rende più difficile capire immediatamente dove finiscono le informazioni reali e dove inizia l’inganno.

Secondo la segnalazione raccolta da Adiconsum, anche alcuni elementi riportati sull’assegno e sulla documentazione apparivano plausibili. Proprio questa combinazione può abbassare le difese di chi riceve la comunicazione.

Il punto da verificare, però, non è soltanto se il nome di una banca o di un’azienda esista davvero. Bisogna controllare se quella comunicazione sia realmente destinata al destinatario, se il rimborso sia previsto e se la procedura indicata coincida con quella ufficiale.

Una consegna inattesa porta a porta, soprattutto quando riguarda denaro o servizi finanziari, merita quindi un controllo ancora più accurato.

Il doppio rischio: assegni falsi e phishing tramite pagine che imitano PayPal

Le truffe basate su assegni falsi possono sfruttare i tempi tecnici delle banche. Una somma può apparire inizialmente sul conto e sembrare disponibile, per poi essere stornata quando l’istituto verifica che l’assegno non è valido.

Nel frattempo i truffatori possono chiedere alla vittima di restituire una parte del denaro, sostenendo che il pagamento sia stato effettuato per errore. Se la persona invia realmente quella somma, può ritrovarsi a perderla quando l’accredito iniziale viene annullato.

C’è poi il rischio del phishing. Un link che riproduce graficamente PayPal o un altro servizio conosciuto può portare a una pagina creata per raccogliere credenziali, dati della carta, codici temporanei o altre informazioni sensibili.

Una volta ottenuti questi dati, i criminali possono tentare accessi non autorizzati, acquisti, trasferimenti di denaro o ulteriori frodi.

Per questo un assegno o un rimborso inatteso non va considerato automaticamente una buona notizia. Può essere semplicemente l’esca utilizzata per convincere la vittima a compiere il passo successivo.

Come verificare un rimborso prima di incassare o aprire un link

La prima regola è diffidare delle comunicazioni inattese che promettono rimborsi, premi o accrediti, soprattutto quando chiedono di agire rapidamente o di inserire informazioni personali.

Un assegno ricevuto senza aver presentato alcuna richiesta dovrebbe essere verificato direttamente con la propria banca, utilizzando esclusivamente recapiti ufficiali e non quelli riportati nella comunicazione sospetta.

Lo stesso vale per PayPal, Amazon e gli altri servizi online. È preferibile non aprire link ricevuti in lettere, email o messaggi dubbi e accedere invece al proprio account tramite l’app ufficiale o digitando manualmente l’indirizzo del sito.

Se si ritiene di avere diritto a un rimborso, la conferma dovrebbe comparire anche nei canali ufficiali dell’azienda interessata.

In caso di dubbio è utile conservare tutta la documentazione: busta, lettera, assegno, eventuali email e fotografie del materiale ricevuto. Questi elementi possono essere mostrati alla banca, alle forze dell’ordine o alle associazioni dei consumatori.

Quando si parla di denaro inatteso, la regola più sicura resta semplice: prima verificare, poi eventualmente agire. Un controllo di pochi minuti può evitare di consegnare soldi o credenziali a chi ha costruito la comunicazione proprio per sembrare affidabile.