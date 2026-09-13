Fino a 55 mila euro per queste vecchie cassette musicali: è tempo di tirarle fuori

Quelle vecchie musicassette dimenticate in soffitta potrebbero valere molto più del previsto, soprattutto se appartengono a edizioni rare, promozionali o mai distribuite ufficialmente.

Il collezionismo musicale ha riportato sotto i riflettori oggetti che per anni sembravano destinati a restare soltanto ricordi del passato. Prima di liberarsi di una vecchia scatola di cassette, quindi, conviene controllare titolo, provenienza, condizioni e dettagli dell’edizione.

Demo inedite e nastri da studio: Mariah Carey e Michael Jackson fanno volare i prezzi

A scaldare il mercato sono soprattutto le demo originali e le registrazioni da studio mai uscite ufficialmente. Nastri nati lontano dal grande pubblico, spesso rimasti per anni in archivi privati, scatole di tecnici del suono o raccolte personali.

Il caso più citato è quello di Mariah Carey, prima del successo mondiale: una demo tape del 1989, con sette brani registrati quando non era ancora una star, sarebbe stata venduta per circa 50 mila dollari. Una cifra che l’ha resa una delle cassette più costose legate a un’artista solista.

Ancora più alto il valore indicato per una registrazione di Michael Jackson, “Seven Digits”, brano inedito legato alle sessioni di “Dangerous” e prodotto da Bryan Loren: nel 2026 una rara copia da studio è stata proposta sul mercato per circa 55 mila dollari. “Qui non si compra solo la musica”, ripetono spesso i rivenditori specializzati, “si compra una traccia materiale di un momento preciso”. In altre parole: un oggetto unico. Non solo nostalgia.

Prime tirature, promo e copie sigillate: cosa fa davvero salire il valore

Il prezzo di una musicassetta da collezione non dipende quasi mai soltanto dal titolo. Contano dettagli molto concreti: prima tiratura, edizione limitata, versione promozionale, assenza di ristampe, condizioni della custodia e presenza del cellophane originale.

Una cassetta comune dei Guns N’ Roses o dei Metallica, per esempio, può valere poco se è rovinata o se appartiene a una ristampa molto diffusa. Cambia tutto, invece, davanti a una copia ancora sigillata, con grafica corretta, etichetta originale e provenienza documentabile.

Gli esperti invitano a controllare codici di catalogo, paese di stampa, inserti interni e piccoli particolari tipografici: a volte basta una differenza minima per passare da poche decine a diverse centinaia di euro. Molto cercate anche le promo cassette, distribuite a radio, giornalisti o negozi prima dell’uscita ufficiale. Ne circolavano poche. Non erano fatte per durare. Ed è proprio questo, oggi, a renderle rare.

Dal metal al rap: le cassette più cercate tra AC/DC, Eminem, Nirvana e Metallica

Tra gli esempi più noti c’è la promo australiana di AC/DC – “12 of the Best”, prodotta in pochissime copie e arrivata, secondo le stime circolate tra i collezionisti, intorno ai 10 mila dollari. Nel rap, la Slim Shady EP di Eminem, pubblicata nel 1998 prima dell’esplosione commerciale dell’artista, ha superato in alcune vendite i 3 mila dollari. “Dog Beats” degli Insane Clown Posse resta invece un titolo molto seguito dagli appassionati del genere.

Nel rock alternativo, le prime cassette di Nirvana – “Bleach” possono superare i 1.000 euro se sigillate o in condizioni vicine al nuovo. Sul fronte metal pesano nomi come Metallica, con prime edizioni di “Kill ’Em All” vendute per quasi 3 mila dollari, e “Master of Puppets”, molto richiesto nelle copie originali ben conservate.

Ci sono poi le demo estreme, come “Triumph of Death” degli Hellhammer, considerate veri pezzi di culto. Prima di buttare una scatola di cassette dal solaio, insomma, meglio dare un’occhiata: tra nastri consumati e copertine ingiallite potrebbe nascondersi un piccolo tesoro.