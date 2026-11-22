Cambia l’ordine dei canali su TV e decoder, con effetti sulle principali emittenti e sui casi in cui più canali finiscono sulla stessa posizione. Per i telespettatori il consiglio è uno, semplice: avviare la risintonizzazione automatica dei canali. È il modo più rapido per caricare la lista aggiornata ed evitare canali mancanti, doppi o finiti nel posto sbagliato.

L’aggiornamento della numerazione LCN riguarda l’ordine con cui i canali del digitale terrestre compaiono sul telecomando, dal tasto 1 in poi. Non è un nuovo sistema di trasmissione e non obbliga a cambiare televisore. Si tratta, più semplicemente, di una nuova sistemazione dell’elenco nazionale, con una posizione assegnata a ogni emittente secondo la griglia valida in Italia.

La sigla LCN, cioè Logical Channel Numbering, indica proprio il numero collegato ai canali televisivi: Rai 1 sul tasto 1, Rai 2 sul 2, Rai 3 TGR Regione sul 3, e così via. Molti utenti, soprattutto nelle prime posizioni, potrebbero non accorgersi di grandi novità. Ma l’aggiornamento serve a rimettere in ordine canali nazionali, locali, tematici e servizi interattivi. Solo dopo la risintonizzazione il televisore mostra la lista nella forma corretta.

Risintonizzazione automatica: cosa fare subito su TV e decoder

Chi guarda la televisione con il digitale terrestre deve entrare nel menu del televisore o del decoder e avviare la ricerca automatica dei canali. Il nome della voce cambia da modello a modello: “sintonizzazione automatica”, “ricerca canali”, “installazione canali”. La sostanza però non cambia. L’apparecchio aggiorna l’elenco e carica la nuova numerazione LCN nazionale.

Telecomando puntato verso la TV durante la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre dopo il cambio LCN.

Di solito bastano pochi minuti. Durante la scansione è meglio non spegnere nulla e attendere il salvataggio finale, anche se sullo schermo compaiono avvisi su canali doppi o su conflitti di numerazione. Con alcuni decoder meno recenti può essere chiesto di scegliere manualmente quale canale tenere in una certa posizione: succede, per esempio, quando compaiono canali con lo stesso nome o versioni provvisorie. “Meglio rifare la ricerca completa, non quella parziale”, spiegano spesso i tecnici dell’assistenza nei negozi di elettronica. Così si evita di lasciare in memoria vecchie liste ormai superate.

Rai, Mediaset, La7 e tematici: cosa cambia nella fascia 1-70

Nella parte più usata del telecomando la nuova griglia conferma l’impianto generale. Rai 1 resta sul canale 1, Rai 2 sul 2 e Rai 3 TGR Regione sul 3. Rete4 HD, Canale5 HD e Italia1 HD occupano rispettivamente le posizioni 4, 5 e 6. Poi ci sono LA7 HD al 7, TV8 HD all’8 e NOVE al 9. Dalla posizione 10 alla 19 resta lo spazio riservato alle emittenti locali, una parte centrale della numerazione italiana.

Tra i canali tematici, 20Mediaset HD è al 20, Rai 4 al 21, Iris HD al 22, Rai 5 al 23, Rai Movie al 24 e Rai Premium al 25. La lista prosegue con Cielo al 26, 27Twentyseven HD al 27, TV2000 al 28, LA7CINEMA al 29, La5 HD al 30, poi Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD e Focus HD.

Nella stessa fascia ci sono anche canali per ragazzi e informazione: Boing HD al 40, Rai Gulp al 42, Rai YoYo al 43, Cartoonito HD al 46, Rai News 24 al 48, Sky TG24 al 50 e TGCOM24 HD al 51. Poco più avanti, tra sport e musica, compaiono Rai Sport al 58, SPORTITALIA HD al 60, SuperTennis al 64, Radio 105 al 66, R101 TV al 67, Deejay TV HD al 69 e RadioItaliaTV al 70.

Conflitti LCN, canali provvisori e numeri regionali: come orientarsi

Nella nuova lista possono comparire anche conflitti LCN. In pratica, il televisore trova più segnali collegati alla stessa posizione e chiede quale salvare. Secondo l’elenco pubblicato, può accadere con Rai 4 al 21, Rai Premium al 25 e Rai News 24 al 48, segnalati con possibili conflitti di numerazione. Se non si è sicuri, meglio scegliere il canale con il nome completo e il segnale più stabile. In alternativa, si può ripetere la ricerca.

Da controllare anche la fascia dei canali provvisori. Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sono presenti anche nelle posizioni 501, 502 e 503, insieme ad altre emittenti replicate nell’area 500. Ci sono poi le numerazioni regionali della TGR Rai, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, collocate tra 801 e 823: servono a riconoscere le versioni territoriali di Rai 3 e possono tornare utili nelle zone dove arrivano segnali da regioni vicine.

Per la Valle d’Aosta sono indicati anche canali dedicati come France 24 HD, RTS Un HD e TV5 Monde Europe nella fascia 75-77. Se dopo la sintonizzazione manca ancora qualche canale, il problema può dipendere dalla copertura locale, dall’antenna o da una lista non aggiornata. Prima di intervenire sull’impianto, però, conviene rifare una scansione completa.