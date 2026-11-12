Fine di un'era per Apple: chiude per sempre il servizio per gli utenti

Una decisione che l’azienda collega alla revisione del proprio modo di offrire supporto ai clienti. Per chi negli anni ha cercato lì una soluzione rapida a un problema con iPhone, Mac, iCloud o altri prodotti Apple, cambia parecchio.

Il percorso è già iniziato. Da oggi la Apple Support Community resta online, ma solo in modalità lettura. In pratica, si possono ancora consultare le vecchie pagine, cercare risposte e recuperare soluzioni già pubblicate. Non si può più, invece, intervenire nelle discussioni o aprirne di nuove. Il passaggio finale è fissato al 20 novembre 2026, giorno indicato da Apple per la chiusura definitiva del servizio.

A farsi notare, tra gli utenti abituali, è stato anche un altro dettaglio: il pulsante di accesso non porta più alla community pubblica, ma rimanda a un portale interno riservato ai dipendenti Apple. Non sembra quindi un semplice disguido tecnico, ma il segnale di una chiusura ormai partita. Per chi era abituato a cercare una risposta su un iPhone bloccato, un Mac rallentato dopo un aggiornamento o un problema con iCloud, finisce una routine consolidata. Spesso più veloce, e meno macchinosa, di una chiamata all’assistenza.

Discussioni e soluzioni: cosa resta del grande archivio Apple

Per ora, i contenuti già pubblicati nella Apple Support Community restano consultabili. Non è un dettaglio da poco. Il forum raccoglie anni di domande, risposte, tentativi, procedure e soluzioni messe insieme dagli utenti. Molte sono molto pratiche: schermate, modelli coinvolti, versioni di iOS, macOS o watchOS, piccoli passaggi scoperti provando e riprovando. Per tanti, quel materiale è stato una sorta di archivio tecnico parallelo alla documentazione ufficiale.

Una scrivania con laptop e forum in sola lettura evoca la chiusura della Apple Support Community e il futuro dell’assistenza agli utenti.

Apple, però, non ha chiarito per quanto tempo le discussioni resteranno disponibili dopo il 20 novembre né se saranno conservate in un archivio pubblico. In mancanza di indicazioni più precise, chi ha trovato guide o risposte importanti potrebbe decidere di salvarle altrove. Una precauzione semplice, ma comprensibile. Forum di questo tipo, in rete, funzionano anche così: non sono solo luoghi di assistenza, ma memorie collettive. Piene di casi risolti dopo prove, errori e risposte arrivate magari dall’altra parte del mondo.

Apple rimanda al Support ufficiale: la scelta dell’azienda

Nell’avviso pubblicato sul sito, Apple ha ringraziato i membri della community “che hanno dedicato il proprio tempo e le proprie competenze per aiutare gli altri a utilizzare i loro prodotti Apple”. Ora l’invito è a rivolgersi al sito ufficiale Apple Support, dove si trovano guide, percorsi di assistenza, opzioni di contatto e strumenti per gestire i dispositivi. Il tono è asciutto, senza strappi. Ma il cambio di passo è evidente.

A MacRumors, Apple ha spiegato di aver deciso di interrompere il servizio dopo un’attenta valutazione della propria strategia e delle esigenze dei clienti. Altro non è stato aggiunto. La formula lascia intravedere una riorganizzazione più ampia dell’assistenza, in un periodo in cui molte aziende tecnologiche stanno spostando il supporto verso canali più controllati: chatbot, app dedicate, percorsi guidati. Per l’utente medio può significare più ordine. Per chi cercava risposte “da pari a pari”, invece, qualcosa si perde.

Dal Tech Exchange del 1998 alla Support Community: la fine di un presidio storico

La storia della Apple Support Community comincia nel 1998, quando Apple lanciò Apple Tech Exchange. L’idea era semplice: mettere in contatto utenti con problemi tecnici e persone in grado di offrire soluzioni pratiche. Erano altri tempi. Connessioni lente, manuali cartacei ancora sulle scrivanie, comunità online molto più piccole. Eppure quel modello funzionò: chi aveva già affrontato un guasto o un errore di sistema poteva aiutare chi ci stava passando in quel momento.

Nel 2000 il servizio diventò Apple Discussions. Nel 2011 prese il nome di Apple Support Communities. La denominazione attuale, Apple Support Community, è arrivata nel 2022, dopo un percorso lungo e più volte rivisto. Nel frattempo sono cambiati i prodotti: dai vecchi iMac agli ultimi iPhone, dai primi iPod ai Mac con chip Apple Silicon. È cambiato anche il modo di cercare assistenza. Per questo la chiusura del forum non riguarda solo una pagina web: segna la fine di uno spazio in cui migliaia di utenti hanno trovato, spesso prima che altrove, una risposta utile.