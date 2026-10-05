Finalmente potrai pulire il telefono da quelle orribili impronte in un secondo

Tolgono impronte, polvere e aloni senza interventi aggressivi. E non è un dettaglio da poco: schermo del cellulare, fotocamere e porte di ricarica raccolgono ogni giorno grasso, lanugine e residui. Pulirli male, però, può lasciare segni o rovinare parti delicate.

L’idea parte da un oggetto che molti hanno ancora in casa dai tempi della pandemia: le salviette antiappannamento per occhiali, usate allora per evitare la condensa sulle lenti con la mascherina. Hontoria ha spiegato di averne comprate diverse confezioni su AliExpress, tenendone alcune in tasca e altre in casa. Poi la scoperta, quasi per caso: una volta lavate, funzionavano bene anche per la pulizia rapida del telefono.

“Ho preso una salvietta che avevo con me e il risultato mi è sembrato ottimo”, ha raccontato nel suo test. Il punto forte è la capacità di togliere impronte di grasso, polvere sottile e quella peluria che si accumula vicino ai bordi dello schermo. Aiuta anche il materiale dei telefoni più recenti: vetro e plastiche rigide sono più facili da pulire rispetto ai vecchi rivestimenti gommosi, che trattenevano sporco e segni. Sulle fotocamere, poi, un panno morbido permette di intervenire senza sfregare troppo. Poco alla volta, ma spesso.

Prima di usarle, il passaggio obbligato: lavare via i residui chimici

C’è però una regola da non saltare: prima di passare queste salviette antiappannamento sullo smartphone, bisogna lavarle in lavatrice. Serve a eliminare il prodotto chimico con cui vengono impregnate in fabbrica. È questo il passaggio che separa un riuso intelligente da un rischio inutile, perché quel trattamento è pensato per le lenti degli occhiali, non per il rivestimento oleofobico dello schermo del cellulare. Anche quando la salvietta sembra ormai secca, magari perché rimasta per mesi chiusa nella bustina, qualche residuo può esserci ancora.

Pulizia delicata dello smartphone con panno in microfibra, con alcol e spazzola morbida a portata di mano.

La procedura, quindi, è lineare: lavaggio, asciugatura completa e solo dopo uso su display, retro e fotocamere. A quel punto la salvietta diventa un piccolo panno riutilizzabile, leggero, comodo da tenere nello zaino, nel cassetto dell’ufficio o nella custodia degli occhiali. Non serve bagnarlo ogni volta. Per le impronte di tutti i giorni sullo smartphone, spesso basta passarlo con movimenti brevi, senza premere.

Alcol isopropilico, spazzole morbide e aria compressa: usarli bene, o meglio evitarli

Quando lo sporco è più ostinato, può servire l’alcol isopropilico, molto usato per pulire i dispositivi elettronici perché evapora in fretta. Va però maneggiato con prudenza: meglio metterne una piccola quantità su un panno, mai direttamente sul telefono, evitando che finisca in fessure, altoparlanti o connettori. Per il porto di ricarica USB-C o Lightning e per la griglia dello speaker può essere utile anche una spazzola a setole morbide, asciutta e usata senza forzare. Qui la fretta fa danni.

La lanugine, per esempio, tende a compattarsi sul fondo della porta di ricarica e può impedire al cavo di entrare bene. Tirarla fuori con oggetti metallici o punte rigide, però, significa rischiare di piegare i contatti o graffiare le parti interne. Sull’aria compressa, ancora più cautela: solo brevi spruzzi, a bassa potenza e da una certa distanza. Usata male, può spingere lo sporco più in profondità o mettere pressione su componenti delicati.

Prezzo, praticità e rischi: cosa comprare per pulire lo smartphone senza rovinarlo

Il punto forte delle salviette antiappannamento economiche è il prezzo, oltre alla facilità con cui si trovano: su AliExpress ci sono confezioni da 10 pezzi intorno ai 5-6 euro, anche se il costo cambia in base al venditore e alla quantità. Non è detto, quindi, che un accessorio più caro pulisca meglio. Lo stesso panno in microfibra venduto da Apple, riconoscibile dal logo nell’angolo, è arrivato sul mercato a 25 euro e poi è stato proposto a 10 euro, secondo quanto riportato da Xataka Móvil. Per una routine sicura bastano pochi strumenti: una salvietta lavata e asciutta per schermo e fotocamere, una piccola quantità di alcol isopropilico solo quando serve, una spazzola morbida per gli interstizi. Il resto va scelto con attenzione.

Niente detergenti domestici aggressivi, niente carta ruvida, niente liquidi versati sul dispositivo. La regola pratica è semplice: pulire spesso, con gesti leggeri, prima che lo sporco si accumuli. Così lo smartphone resta leggibile, le lenti delle fotocamere non si opacizzano e il rischio di fare danni si riduce davvero.