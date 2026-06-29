Filippo Bisciglia, la casa nel cuore di Roma e quel dettaglio tech in salotto che tutti hanno notato

Mentre Temptation Island torna in onda con una nuova stagione, l’attenzione del pubblico si è spostata anche fuori dallo schermo, verso l’abitazione del suo conduttore. Filippo Bisciglia vive a Roma, in un attico situato in un quartiere residenziale della Capitale, una casa che negli anni ha mostrato a più riprese sui propri profili social e che si è guadagnata l’apprezzamento dei follower per lo stile minimalista e curato. La zona precisa non è mai stata rivelata, a tutela della privacy, ma gli scorci pubblicati hanno permesso di ricostruirne l’atmosfera.

L’arredamento segue una linea contemporanea e sobria: pavimenti in legno scuro pettinato, pareti dai toni neutri tra il bianco e il grigio, dettagli argentati e qualche tocco di design, come le iconiche sedie trasparenti che circondano il tavolo da pranzo. La luce naturale, che entra abbondante dalle grandi vetrate, è uno degli elementi più valorizzati, insieme alla terrazza panoramica affacciata sui tetti romani, considerata da molti il vero gioiello dell’appartamento.

La casa romana di Filippo Bisciglia

Il particolare che ha catalizzato i commenti, però, è un altro, ed è proprio quello tecnologico. Nel soggiorno, la stanza più vissuta della casa, una parete scura, antracite, in contrasto con il chiaro del resto dell’ambiente, fa da sfondo a un televisore di dimensioni notevoli, montato in posizione dominante sopra un mobile basso laccato. È l’elemento che cattura subito l’occhio nelle foto del living, e non è un caso: è davanti a quello schermo che il conduttore, come ha raccontato lui stesso, segue le puntate del programma comodamente seduto sul divano, da spettatore che però conosce già ogni svolta.

La scelta di un apparecchio così grande, posizionato su una parete pensata appositamente per farlo risaltare, è una soluzione d’arredo sempre più diffusa nelle case moderne. Il contrasto cromatico tra la parete scura e il resto del salone luminoso serve esattamente a questo: incorniciare il televisore come fosse un quadro, integrandolo nell’estetica dell’ambiente anziché nasconderlo. Negli ultimi anni i produttori hanno cavalcato questa tendenza con modelli pensati per fondersi con l’arredo, schermi sottilissimi e persino televisori che da spenti mostrano opere d’arte.

Al di là del singolo dettaglio, la casa racconta un approccio preciso. Bisciglia ha più volte spiegato di aver curato l’arredamento in prima persona, senza affidarsi a un interior designer, scegliendo ogni pezzo in base ai propri gusti. Ne risulta un ambiente che molti definiscono “minimalismo caldo”, una formula in cui le linee essenziali convivono con tocchi personali e con la tecnologia, integrata ma mai invadente.

È anche il segno di come, oggi, il televisore sia tornato a essere un protagonista dell’arredo domestico dopo anni in cui sembrava destinato a un ruolo marginale. Da semplice elettrodomestico a elemento centrale del salotto, capace di definire l’estetica di un’intera stanza e, a quanto pare, di catalizzare l’attenzione anche quando a mostrarlo è il volto di uno dei programmi più seguiti dell’estate televisiva.