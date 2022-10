La questione ambientale non va assolutamente sottovalutata e tutti, in un modo o nell’altro, possiamo contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria che respiriamo e, pensando più in grande, del nostro pianeta. Tra le soluzioni più gettonate c’è quella dei veicoli elettrici, come le e-Bike, che consentono di spostarsi in totale autonomia senza dover dipendere – ad esempio – dai mezzi pubblici. Utilissimi nelle grandi città, certo, ma purtroppo non sempre affidabili al 100%.

Parlando proprio di veicoli elettrici su due ruote, non si può che pensare a Fiido, azienda oggi punto di riferimento in questa precisa fetta di mercato nonostante sia nata solo nel 2016. L’ultima new entry del suo già ricco catalogo è la FIIDO X, premiata quest’anno con un iF Design Award, riconoscimento di spessore mondiale da intendere come un certificato d’eccellenza.

FIIDO X, la e-Bike per muoverti in città senza stress

Considerato il premio conquistato all’ultima edizione degli iF Awards, è opportuno partire proprio dal design. Il look di questa bici elettrica è minimalista, pulito e rifinito. Elegante e di gusto anche la scelta dell’azzurro elettrico dell’intero telaio, che ben si sposa con alcuni elementi in nero, come il manubrio (che sul lato sinistro ospita un piccolo ma utilissimo display a LED), i pedali, il braccio con il reggisella e la sella.

La particolarità della FIIDO X – che spinge con lo slogan “Find Your X Factor” – è la sua natura pieghevole. Il telaio in lega di magnesio è incredibilmente resistente e non cede ad alcun compromesso nonostante la possibilità di piegare il tubo principale (mediante un’apposita leva dall’ottimo grip e facile da utilizzare). Il fatto che sia un veicolo foldable – volendo adoperare un termine solitamente utilizzato per il mercato mobile – è un vantaggio non indifferente: favorisce la trasportabilità della e-Bike non solo sui mezzi pubblici, ma anche in auto (ovviamente dipende dalla capacità del bagagliaio).

Restando ancora sull’argomento design, sono da segnalare alcune soluzioni interessanti. La batteria da 417,6Wh (DMGC 18650) si “nasconde” nel braccio che supporta la sella, è removibile e impiega circa 7 ore per passare dallo 0 al 100% di carica. L’autonomia, con un solo ciclo di carica, è di circa 130 km, più che sufficiente per un uso quotidiano standard.

Ancora sul lato posteriore troviamo un sistema antifurto nettamente più moderno delle tradizionali serrature a chiave. Trova spazio infatti un tastierino numerico che potrai utilizzare per impostare e inserire il codice PIN di avvio/blocco del veicolo.

In termini d’esperienza d’uso, la FIIDO X giunge sul mercato con un sensore di coppia che garantisce una guida più reattiva e intuitiva. Il cambio è uno Shimano da 7 velocità, il sistema di frenata invece è tipo idraulico. Per quanto riguarda il motore (molto silenzioso), c’è da evidenziare la disponibilità di due diverse configurazioni:

Motore Brushless da 250W (velocità massima di 25 Km/h)

(velocità massima di 25 Km/h) Motore Brushless da 350W (velocità massima di 32 Km/h)

Chiudiamo con una dettagliata infografica con le dimensioni della FIIDO X, la e-Bike perfetta per utenti con un’altezza compresa tra i 1,55 e i 2 metri.

FIIDO X, acquistala risparmiando

Il costo della FIIDO X è di 1.799 $ ma grazie all’esclusivo codice coupon “FX20” puoi ottenere uno sconto di 200 $, inoltre dal 23 a 26 ottobre 2022 c’è un’incredibile occasione di ricevere ulteriori 1000 $ di sconto impegnando solo 1$ ma solo dalle 10.00 alle 10,30, il costo finale quindi arriverà a soli 800$.

La spedizione è gratuita, la consegna richiede invece dai 5 ai 9 giorni lavorativi. La garanzia copre fino a 36 mesi. Il periodo promozionale va dal 23 al 26 ottobre 2022.