Tutti i riflettori sono ormai da una settimana puntati sul Qatar, per un mondiale che atipicamente non si tiene d’estate. E a proposito del campionato del mondo (a cui l’Italia purtroppo non partecipa), lo puoi giocare su PlayStation 4 e PlayStation 5 con FIFA 23. La simulazione calcistica di EA non ha rivali sul mercato e grazie al Black Friday la puoi aggiungere al carrello risparmiando fino al 36%. Un vero affare, senza alcun dubbio.

FIFA 23, lo spettacolo del calcio su PlayStation 4 e PlayStation 5

FIFA 23 è l’ultima fatica di Electronic Arts, fedele all’ottimo lavoro dello scorso anno ma con novità – principalmente nel gameplay (HyperMotion 2) – che hanno convinto critica e community. E poi ci sono anche i protagonisti di Ted Lasso, la pluripremiata serie televisiva in esclusiva su Apple TV+.

Anche quest’anno, quella di EA è la simulazione calcistica per eccellenza e non a caso è al primo posto nella classifica dei videogiochi più venduti su Amazon. Anche per la stagione 2022-23 il colosso statunitense non ha badato a spese e ha incluso nella sua ultima creazione un numero sconfinato di squadre e giocatori.

Non mancano ovviamente i principali campionati europei (Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1), in ottima compagnia di leghe “secondarie” come la MLS statunitense, che ospita tanti giocatori che sono passati anche per lo stivale.

Novità e divertimento vanno di pari passo, quindi il modo migliore per scoprire FIFA 23 è… giocarci!