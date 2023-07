FESTE AL MARE memorabili con la Cassa bluetooth SUPER POTENTE (oggi in DOPPIO SCONTO)

Sei alla ricerca di un’esperienza audio coinvolgente e potente per le tue feste al mare o in piscina? Abbiamo lo strumento che fa per te e che devi assolutamente avere! Parliamo della Cassa Bluetooth portatile da 100W W-KING, disponibile a soli 180,39€ su Amazon grazie ad uno sconto del 5% e ad un coupon aggiuntivo di 40€ di sconto.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Cassa Bluetooth portatile da 100W W-KING: il compagno ideale per le tue feste

La Cassa Bluetooth portatile da 100W W-KING è progettata per offrire un audio cristallino e una potenza impressionante, rendendo le tue feste un momento indimenticabile.

Ecco le specifiche tecniche principali della Cassa Bluetooth portatile top di gamma:

Potenza audio da 100W : Questa cassa è dotata di un sistema audio potente che offre una potenza di 100W, garantendo una riproduzione musicale coinvolgente e un suono nitido. Sarai in grado di goderti ogni dettaglio delle tue canzoni preferite.

Connettività Bluetooth : La Cassa Bluetooth portatile da 100W W-KING si connette facilmente ai tuoi dispositivi tramite Bluetooth, consentendoti di riprodurre la tua musica preferita in modo wireless. Potrai controllare la playlist direttamente dal tuo smartphone o tablet, senza dover utilizzare cavi o adattatori.

Batteria a lunga durata : questa cassa è alimentata da una batteria integrata ad alta capacità che garantisce un’autonomia eccezionale. Potrai goderti fino a 24 ore di riproduzione continua senza preoccuparti di doverla ricaricare frequentemente.

Resistente all’acqua : La Cassa Bluetooth portatile da 100W W-KING è progettata per resistere all’acqua e agli schizzi, rendendola perfetta per l’uso durante le feste in piscina o al mare. Puoi goderti la musica senza preoccuparti degli accidentali spruzzi d’acqua.

Design portatile e resistente : questa cassa presenta un design compatto e leggero, facilitando il suo trasporto ovunque tu vada. Inoltre, è costruito con materiali resistenti che la proteggono dagli urti e dalle cadute.

Non lasciare che la mancanza di un sistema audio potente rovini le tue feste. Acquista la Cassa Bluetooth portatile da 100W W-KING a soli 180,39€ con uno sconto del 5% e un coupon di 40€ di sconto. La promozione è limitata quindi approfittane subito!

