Festa delle Offerte Prime: tutti i prodotti Bose in offerta

Desideri migliorare la tua esperienza audio? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! In occasione della Festa delle Offerte Prime Amazon ha appena lanciato una serie di sconti incredibili su una selezione di dispositivi Bose di ultima generazione. Questa è un’opportunità unica per aggiornare il tuo sistema audio a prezzi scontati e goderti un suono di alta qualità come mai prima d’ora!

Bose Solo Soundbar Series II – Altoparlante TV con connettività Bluetooth

Iniziamo con la Bose Solo Soundbar Series II, un altoparlante TV che offre un suono avvolgente e di qualità superiore. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi riprodurre la tua musica preferita direttamente dal tuo smartphone o tablet. Con un design elegante e discreto, si integra perfettamente con il tuo arredamento domestico. Le specifiche chiave includono:

Dimensioni compatte per risparmiare spazio

Facile installazione e utilizzo

Connessione Bluetooth per riprodurre la tua musica preferita

Suono di alta qualità per un’esperienza audio coinvolgente

Oggi il dispositivo è disponibile a soli 149 euro grazie ad un mega sconto del 25%.

Bose Surround Speakers – Suono Surround, Nero

Se desideri un’esperienza audio ancora più coinvolgente, i Bose Surround Speakers sono la scelta perfetta. Questi altoparlanti surround offrono un suono immersivo che ti farà sentire al centro dell’azione. Posizionali strategicamente intorno alla tua area di ascolto per ottenere un effetto surround realistico. Ecco alcune delle specifiche chiave di questi altoparlanti:

Suono surround coinvolgente per un’esperienza cinematografica completa

Design elegante e compatto che si adatta a qualsiasi ambiente

Facile da installare e collegare al tuo sistema audio

Compatibile con altri dispositivi Bose per un sistema audio completo

Oggi questi gioiellino sono disponibili a soli 289 euro con uno sconto del 28%.

Bose 500 Bass Module – Subwoofer wireless, Nero

Se sei un amante dei bassi potenti e profondi, il Bose 500 Bass Module è ciò di cui hai bisogno. Questo subwoofer wireless offre una riproduzione precisa e dinamica delle basse frequenze, arricchendo ulteriormente la tua esperienza audio. Ecco alcune delle specifiche chiave di questo subwoofer:

Bassi profondi e potenti per un impatto sonoro straordinario

Design compatto e wireless per una facile posizionamento

Facile da collegare al tuo sistema audio Bose

Controllo regolabile per adattare i bassi alle tue preferenze personali

Oggi è disponibile a soli 369 euro grazie ad uno sconto del 26%.

Bose Surround Speakers – Suono Surround, Bianco

Infine, se desideri un’opzione con un design elegante e minimalista, i Bose Surround Speakers in bianco sono la scelta perfetta per te. Oltre a offrire un suono surround coinvolgente, si integreranno perfettamente con il tuo ambiente grazie al loro colore bianco elegante. Le specifiche chiave di questi altoparlanti includono:

Suono surround coinvolgente per un’esperienza immersiva

Design elegante e minimalista in colore bianco

Facile da installare e collegare al tuo sistema audio

Compatibile con altri dispositivi Bose per un sistema audio completo

Oggi sono disponibili a soli 279 euro grazie ad un mega sconto del 30%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.