Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2024: tutti i prodotti Amazon in offerta

Amazon offre una vasta gamma di prodotti, che vanno dai dispositivi tecnologici agli articoli per la casa, dall’elettronica di consumo ai beni di consumo di base e oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera andremo a scoprire quali sono i migliori 5 prodotti Amazon in sconto.

Prodotti Amazon in promo per la Festa delle Offerte di Primavera

E saranno 5, dunque, i prodotti Amazon in sconto per questa Festa delle Offerte di Primavera presentati in questa lista. Si tratta di una selezione avvenuta in base a quelle che sono le percentuali di sconto attive e anche la qualità dei prodotti stessi, un mix che vada a costituire un ottimo rapporto qualità-prezzo:

Echo Dot (5ª generazione): non poteva sicuramente mancare l’Echo Dot o, se preferite, Alexa. Grazie ad Alexa sarà possibile ascoltare musica, appuntarsi la lista della spesa ricordando al nostro assistente vocale cosa dover acquistare e rimanere aggiornati su tutte le notizie del giorno. Queste sono solo alcune delle molteplici skills di cui è dotata. Lo sconto attivo è enorme: 46,16% per un prezzo completo di 34,99€.

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD: Amazon pensa alla tua sicurezza e a quella della tua casa e lo fa mettendo in offerta anche la videocamera di sicurezza per esterni dotata di una batteria della durata di ben 2 anni e capace di resistere alle intemperie metereologiche. Sconto del 50% e prezzo finale di 49,99€.

Smart Plug: in occasione della Festa delle Offerte Prime anche la presa smart e intelligente targata proprio Amazon viene messa in sconto. Si tratta di un prodotto grazie al quale l’intera casa potrà assumere una connotazione maggiormente smart, creando così un ecosistema di dispositivi tutti connessi e una casa domotica al 100%. Promozione che prevede un risparmio del 36% e un prezzo totale di 15,99€.

Controller Luna: per chiunque abbia a disposizione Amazon Luna questo controller sarà di fondamentale importanza e di grande utilità. Grazie ad esso potrete giocare a tutto il catalogo di Amazon Luna totalmente wireless e senza il fastidio dei cavi. Sconto attivo del 15,72% e costo completo e finale d’acquisto di 58,99€.

Smart Air Quality Monitor: curioso ed utile, questo dispositivo Amazon si occupa di controllare lo stato della qualità dell’aria all’interno del vostro ambiente domestico. Tramite Alexa invierà notifiche qualora dovesse variare la qualità dell’aria. Maxi sconto attivo e applicato del 31,25% e prezzo completo di 54,99€.

Questi erano ben 5 prodotti della gamma Amazon in promozione in occasione della Festa delle Offerte di Primavera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.