Festa della Mamma 2023: Smartwatch Donna, SCONTO 55%

In occasione della Festa della Mamma 2023, ecco un regalo high-tech di sicura riuscita: uno smartwatch Fitness per donna con Contapassi, Saturimetro (SpO2), monitoraggio sonno, cardiofrequenzimetro, impermeabile 5ATM super scontato. Tra sconto 45% + Coupon 10%, lo Smartwatch Blackview costa solo 26,90€.

Se state cercando un regalo originale e utile per la Festa della Mamma 2023, vi consigliamo di dare un’occhiata al Blackview Smartwatch Donna, un orologio intelligente che offre molte funzioni interessanti a un prezzo molto competitivo. Si tratta di un orologio intelligente che si collega allo smartphone tramite Bluetooth e che permette di ricevere le notifiche chiamate, ascoltare la musica, ricevere notifiche di messaggi, email, social media e altre app, controllare la fotocamera e la torcia del telefono, usare la calcolatrice e visualizzare le informazioni meteo.

Inoltre, il Blackview Smartwatch Donna è anche un fitness tracker che monitora l’ attività fisica, il battito cardiaco, la pressione sanguigna, l’ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno. Si può scegliere tra 12 modalità sportive diverse, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, yoga e molto altro. Lo smartwatch registra i vostri dati e li sincronizza con l’app GloryFit sul telefono, dove potete analizzare le statistiche e i vostri progressi.

Include un display da 1.3 “full touch TFT screen, per un’eccellente qualità dell’immagine anche in condizioni di forte luminosità esterna, ed include più quadranti personalizzabili con le vostre foto preferite. Include due cinturini, uno in nylon intrecciato e l’altro in morbido silicone.

La batteria dello smartwatch ha una capacità di 300 mAh e garantisce un’autonomia di circa 7-10 giorni in uso normale. A questo prezzo, sarebbe davvero un delitto lasciarselo scappare: solo 26,90€ con disponibilità immediata.

📣 Importante. Per ottenere lo sconto aggiuntivo immediato, non dimenticare di spuntare la voce Applica Coupon 10% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.