Ferragosto a suon di musica con la cassa JBL FLIPS 6 impermeabile ad un PREZZO REGALATO

JBL è un’azienda premium nell’ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, è presente un mega sconto del 39% sulla sua cassa bluetooth, la FLIP 6, che viene venduto a 91,99€.

Tutte le caratteristiche di questa magnifica cassa bluetooth

La JBL Flip 6 è la scelta ideale per chi cerca un diffusore portatile che offra un’esperienza audio superiore. Grazie al JBL Pro Sound e al sistema di altoparlanti a 2 vie, questo speaker Bluetooth senza fili offre un suono stereo potente, nitido e caratterizzato da bassi profondi che rendono ogni brano un piacere da ascoltare.

La connettività streaming Bluetooth permette di collegare fino a due smartphone o tablet contemporaneamente, offrendo la possibilità di condividere la musica in modo semplice e immediato. Con l’app JBL Portable, puoi anche ottimizzare la tua esperienza audio, regolando il suono secondo le tue preferenze.

Per portare la festa ovunque tu vada, la modalità JBL PartyBoost consente di collegare il Flip 6 a due o più altoparlanti JBL compatibili, amplificando ulteriormente il suono e creando un ambiente musicale coinvolgente. La batteria di lunga durata ti assicura fino a 12 ore di riproduzione continua con una sola carica, permettendoti di goderti la tua musica preferita senza interruzioni.

Il design della JBL Flip 6 non è solo vivace e portatile, ma anche estremamente resistente. Grazie alla impermeabilità IP67, questo diffusore è resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto, sia in piscina che al parco. Inoltre, è disponibile in una gamma di colori vivaci che si adattano al tuo stile personale.

