FERMI TUTTI: con Tablet Samsung Galaxy Tab A9 HAI IN REGALO le cuffie Galaxy Buds FE!

Immagina di acquistare un tablet top di gamma a marchio Samsung e di ricevere, in maniera completamente gratuita, i migliori auricolari wireless della stessa casa da abbinarci. Non è un sogno: oggi puoi avere Samsung Galaxy Tab A9 a soli 189€ e, fino al 26 febbraio 2024, in abbinato anche le Galaxy Buds FE.

Oltre all’opportunità straordinaria di poter avere gratis le cuffie wireless, il vero oggetto del desiderio rimane lui: Samsung Galaxy Tab A9, un tablet stiloso e dalle prestazioni incredibili che ti permetterà di giocare, lavorare e studiare nel migliore dei modi. Scopri le sue caratteristiche uniche.

Sincronizzazione automatica con le cuffie wireless in dotazione gratuita

Stiloso e con una nota cool, Galaxy Tab A9 ha un design elegante e un corpo in metallo liscio. Puoi averlo nelle tonalità Graphite, Silver e Navy, che sottolineano il fascino senza tempo di questi iconici tablet firmati Samsung. Condividere foto, video e documenti è facile e veloce con Quick Share. Bastano pochi tocchi per inviare istantaneamente i file dal telefono, Tab o Book Galaxy ad altri dispositivi Galaxy vicini, anche a più dispositivi. La destinazione è un dispositivo non Galaxy? È facile come inviare un link.

Il multitasking non conosce più limiti: con il Galaxy Tab A9 puoi utilizzare fino a due applicazioni alla volta per dedicarti ai tuoi progetti di architettura, mentre scegli immagini accattivanti o fai una videochiamata. Un display ampio e luminoso per il massimo dell’intrattenimento. L’elevata frequenza di aggiornamento del Galaxy Tab A9+ crea un’esperienza di visione immersiva, dai movimenti fluidi, per godere appieno dei tuoi contenuti preferiti anche alla luce del sole.

Acquista a soli 189€ il favoloso Samsung Galaxy Tab A9: fino al 26 febbraio 2024 ricevi gratuitamente le cuffie Galaxy Buds FE.

