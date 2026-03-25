Fare la doccia quando è in funzione la lavatrice è un'abitudine pericolosissima: gli esperti mettono in guarda gli italiani

Aprire l’acqua della doccia mentre la lavatrice è in funzione è una di quelle abitudini comuni che sembrano innocue.

Eppure dietro questo gesto quotidiano si nasconde una questione più tecnica di quanto sembri, che riguarda il funzionamento degli impianti domestici, i consumi e, in alcuni casi, anche la sicurezza.

Il timore più diffuso è quello della scossa elettrica. In rete si trovano spesso avvisi allarmanti su possibili rischi mentre ci si lava con la lavatrice accesa. In realtà, in una casa con impianti moderni e a norma, questo scenario è altamente improbabile.

Gli impianti domestici sono progettati per evitare dispersioni pericolose grazie alla messa a terra e al salvavita, che interviene immediatamente in caso di anomalie. Anche le tubazioni moderne contribuiscono a ridurre il rischio. Il vero problema elettrico può emergere solo in abitazioni con impianti vecchi o non certificati, ma in quel caso la criticità riguarda l’intero sistema, non la contemporaneità tra doccia e lavatrice.

Sbalzi di temperatura e pressione: il disagio più concreto

Il punto critico, nella maggior parte dei casi, è molto più semplice e immediato. Quando la lavatrice entra in funzione, utilizza la stessa rete idrica della doccia, sottraendo parte del flusso disponibile. Questo si traduce in un calo improvviso della pressione e in variazioni della temperatura dell’acqua, che può diventare all’improvviso troppo calda o troppo fredda.

Chi vive in appartamenti ai piani alti o in edifici con impianti meno recenti lo percepisce chiaramente: basta una fase di carico della lavatrice per rendere la doccia instabile e poco confortevole.

C’è poi un aspetto meno evidente ma altrettanto concreto, che riguarda i consumi energetici. Quando doccia e lavatrice funzionano insieme, la caldaia è costretta a lavorare in modo più intenso per mantenere la temperatura dell’acqua.

Nei sistemi più diffusi, come le caldaie istantanee, questo significa continui aggiustamenti e un funzionamento meno efficiente. Nel tempo, questo comportamento può tradursi in un aumento dei consumi e in una maggiore usura dell’impianto, con effetti che si riflettono direttamente sulla bolletta.

La situazione cambia se l’impianto domestico presenta già delle criticità. In ambienti molto umidi, con elettrodomestici installati in bagno e in presenza di impianti elettrici datati o privi di adeguate protezioni, il livello di rischio può aumentare.

In questi casi non è tanto la contemporaneità delle operazioni a creare il problema, quanto le condizioni generali dell’impianto, che richiederebbero comunque un intervento di adeguamento.

La conclusione è meno allarmistica di quanto si possa pensare. Fare la doccia mentre la lavatrice è accesa non è, di per sé, una pratica pericolosa nelle case moderne, ma resta poco conveniente.

Il motivo non è legato a un rischio immediato, ma a una somma di piccoli effetti quotidiani: minor comfort sotto la doccia, consumi più elevati e maggiore stress per gli impianti. Separare i due momenti resta la soluzione più semplice ed efficace, senza richiedere alcun cambiamento strutturale.

In un contesto in cui l’attenzione ai consumi e all’efficienza domestica è sempre più centrale, anche queste abitudini fanno la differenza. Non si tratta di rinunciare alla comodità, ma di usare in modo più consapevole le risorse disponibili.