Fai spazio sul tuo iPhone con questa chiavetta da 128 GB in OFFERTA SPECIALE

Il tuo iPhone è super rallentato a causa dei numerosi file presenti nella memoria interna? Fai spazio utilizzando la chiavetta Sandisk per iPhone da 128GB, oggi ad un prezzo incredibile di soli 44 €, con uno sconto del 39% sul prezzo di listino.

Questo è l’accessorio ideale per tutti coloro che desiderano espandere lo spazio di archiviazione del proprio dispositivo Apple senza dover acquistare un modello con una capacità superiore. Non perdere questa occasione unica, la promozione è limitata!

Più spazio con la chiavetta Sandisk per iPhone da 128GB

La chiavetta Sandisk per iPhone da 128GB ha straordinarie specifiche tecniche che la rendono la soluzione perfetta per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo per foto, video e documenti.

Tra le caratteristiche principali, troviamo un design elegante e compatto che si abbina perfettamente con il tuo iPhone, rendendo l’accessorio non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole. Grazie alla connessione USB 3.1 e alla presa Lightning, la chiavetta offre velocità di trasferimento dati fino a 130MB/s, permettendoti di spostare rapidamente i tuoi contenuti tra iPhone, iPad, Mac e PC.

Inoltre, la chiavetta Sandisk per iPhone è compatibile con l’app iXpand Drive, disponibile gratuitamente sull’App Store, che ti permette di gestire facilmente i tuoi file e di eseguire automaticamente il backup delle tue foto e dei tuoi video direttamente sulla chiavetta, senza dover utilizzare alcun cavo. Questa funzionalità ti permette di liberare spazio sul tuo dispositivo in modo rapido e semplice, senza dover rinunciare ai tuoi ricordi più preziosi.

Insomma, questa è l’occasione unica per potenziare il tuo iPhone con uno strumento pratico e affidabile, ideale per chi desidera avere sempre a portata di mano i propri contenuti preferiti.

Ad oggi la chiavetta Sandisk per iPhone da 128GB è disponibile ad un prezzo incredibile di soli 44 €, con uno sconto del 39% sul prezzo di listino. Fai in fretta, l’offertona sta per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.